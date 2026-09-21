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Питерец.ру » Культура » Выставка «Художник Ленинграда. Владимир Гринберг»

Выставка «Художник Ленинграда. Владимир Гринберг»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставка «Художник Ленинграда. Владимир Гринберг»

7 октября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставка «Художник Ленинграда. Владимир Гринберг», посвященная 130-летнему юбилею со дня рождения Владимира Гринберга (1896–1942). Она является своеобразным живописным посланием ленинградского художника городу, неотъемлемой частью которого он стал.

Владимир Гринберг – это художник уникального живописного дарования, оставивший после себя богатое наследие, посвященное Ленинграду. Уроженец Ростова-на-Дону, Владимир Гринберг как никто другой среди мастеров 30–40-х годов, прочувствовал и выразил северную, специфическую красоту ленинградских пейзажей – лаконичную живописную текстуру города, характерную ритмику его ландшафтов, скупое изящество его архитектурных обликов. Но главное, в своем искусстве Гринберг сквозь призму собственного восприятия и чувств передал то внутреннее душевное состояние города на Неве, те его разнообразные живописные проявления, которые и составляют основу мировоззрения мастера. Пейзаж занимает доминирующее место в экспозиции выставки. Перед нами пронзительные по своему эмоциональному звучанию «портреты» Ленинграда – набережные, мосты, канавки, Нева, Александровский сад, Марсово поле. Повторяющиеся мотивы известных видов – «Зимняя канавка» (1932), «Вид Петропавловской крепости» (1932), «Нева. Набережная» (1935), «Велосипедисты на Неве» (1939), «Нева. Белая ночь» (1940) становятся для нас не только живыми свидетельствами ушедшей эпохи, но и тех творческих исканиях, той эволюции художественного пути, через которую прошел Гринберг. Сравнивая пейзажи разных лет, понимаешь, как менялась манера письма мастера, как постепенно обогащались и высветлялась колористическая палитра, наполняя образы Ленинграда новыми смыслами и новой художественной эстетикой.

На выставке представлены также созданные в разные годы портреты, которые интересовали художника не меньше, чем пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, графические произведения. Гринберг писал своих современников, близких его окружению людей, родственников: «Женский портрет (Желтая шаль)» (1940), Портрет Зинаиды Лившиц (1941), Портрет художницы А. Н. Латаш (1941), Портрет Д. И. Хармса (1941). Портреты художника, как правило, поколенные, аскетичны по колористическим сочетаниям, герои созерцательны по своим психологическим характеристикам, внутренне сосредоточены, углублены в себя. Индивидуальность раскрывается через манеру поведения персонажей, остро схваченную позу, контур линий, очерчивающих фигуру, через пластику цветовых плоскостей, придающих портретам цельность и живописную выразительность. Неизменной моделью для Гринберга служила жена, Вера Евгеньевна Вольф. Ее портретам в экспозиции уделено особое место, так же, как и автопортретам самого художника.

Владимир Гринберг прожил недолгую жизнь. Он умер в блокадном городе в возрасте 45 лет. Однако творческая жизнь его была наполнена невероятной активностью, о чем свидетельствует разнообразный и богатый экспозиционный материал.

Участниками выставки стали художественные музеи Санкт-Петербурга и частные коллекции. Выставку составляют более 80 произведений живописи и графики. Проект организован в сотрудничестве с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Государственным литературно-мемориальным Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и коллекционерами.

7 ОКТЯБРЯ – 22 ОКТЯБРЯ, 2026

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

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