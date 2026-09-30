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Питерец.ру » Культура » В Герценовском университете представили выставку работ памяти китайского художника Цзян Шилуня

В Герценовском университете представили выставку работ памяти китайского художника Цзян Шилуня

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
«Вечность в искусстве. Молодость в жизни»: в РГПУ представили выставку работ памяти китайского художника Цзян Шилуня

В Герценовском университете открылась персональная выставка произведений классика китайской живописи, почетного доктора искусств университета Цзян Шилуня (1927–2020) «Вечность в искусстве. Молодость в жизни». Организаторами выступили Российско-китайский центр и институт художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена. Одновременно с выставкой была развернута экспозиция дизайн-проектов герценовских студентов, посвященных традиционным искусствам и ремеслам Китая.

Экспозиция была представлена в рамках торжественной церемонии открытия обновленного Российско-китайского центра. Почетный гостем стал Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй.

«Цзян Шилунь — пейзажист, каллиграф и поэт, чья творческая жизнь охватила более 90 лет. Он родился в Китае, а в 1955 году приехал в Ленинград, который стал для него второй родиной. Именно здесь состоялся его путь художника, который соединил две великие культуры — Восток и Запад. Для Цзян Шилуня искусство стало мостом между культурами, а красота — не ведающей границ», — рассказал директор института художественного образования Дмитрий Ткаченко.

Художник объехал всю Россию — от Сибири и Байкала до Сахалина. Особое место в его наследии занимает пушкинская тема: картина «Дом А. С. Пушкина в Михайловском» была удостоена золотой медали на всероссийской выставке к 200-летию поэта. В экспозиции представлены тридцать пять работ разных лет.

О творчестве художника рассказала его супруга Лян Цуйчжень: «Для многих Цзян Шилунь был жизненным учителем, делившимся мудростью. Он всегда говорил, что произведение живет, пока его продолжает зритель. Если человек, глядя на картину, находит в ней что-то свое и мысленно дорисовывает ее вместе с автором — значит, искусство не заканчивается, а продолжается в новом диалоге».
Участниками церемонии открытия выставки стали российские педагоги-художники, которые работали вместе с Цзян Шилунем: почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена, заслуженный художник РФ Владимир Кузмичев, почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена, народный художник РФ Валерий Леднев, профессор Академии художеств Евгений Зубов.

Валерий Леднев поделился воспоминаниями о дружбе и совместной работе с Цзян Шилунем. По его словам, художник тщательно изучал русскую культуру. Для петербургских художников Цзян Шилунь открыл Китай, а его творчество оставило много добрых воспоминаний. Валерий Леднев подчеркнул, что среди учеников художника есть известные деятели китайского искусства. Владимир Кузмичев рассказал о творческом сотрудничестве с Цзян Шилунем и отметил, что совместные поездки группы художников в Китай и работа с таким известным мастером способствовали развитию культурных связей между странами.

Институт художественного образования на постоянной основе сотрудничает с коллегами из Китая. В институте учатся китайские студенты, герценовские преподаватели ведут в Китае лекции, мастер-классы, проводят выставки. Ключевым партнером РГПУ им. А. И. Герцена в КНР является Шаньдунский педагогический университет, на базе которого учрежден Международный институт искусств им. А. И. Герцена. Герценовский университет оказывает ему организационно-методическое содействие по пяти образовательным программам бакалавриата и магистратуры творческих направлений (музыка, хореография, изобразительное искусство). Сегодня в институте искусств учится почти тысяча студентов.

Российско-китайский центр работает в РГПУ им. А. И. Герцена с 2002 года. После обновления он станет многофункциональной площадкой для изучения китайского языка, истории и культуры страны. Здесь будут проводиться научные конференции и семинары, выставки и творческие встречи, центр будет содействовать академическому обмену между университетами двух стран, поддерживать студентов, интересующихся Китаем и российско-китайскими отношениями.

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