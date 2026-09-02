ента новостей

23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
21:28
«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0
15:03
В Ленобласти пенсионер в садоводстве отдал курьеру мошенников 2.5 млн рублей
14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
14:47
В Кронштадте рецидивист жестоко избил своего оппонента
14:39
В Петербурге девушка сдалась полицейским после хищения золотых украшений
14:31
В Петербурге дорожный конфликт завершился ножевым ранением
11:50
Выставка «Защита клетчатого поля» в Музее Набокова
10:56
В Петербурге задержанный за хулиганство оказался еще и курьером мошенников
20:09
В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий
11:28
На КАД завершены работы в районе развязки с Московским шоссе
10:11
Выставочный проект «Переплетения». Арт-объекты из текстиля. Групповая выставка
10:05
В Ленобласти ликвидировали притон под вывеской досугового центра
10:00
В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле
09:54
На Якорной улице подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера
16:52
В Ленобласти на трассе «Пески- Сосново - Подгорье» произошло смертельное ДТП
16:10
Три съезда на развязке КАД с Волхонское шоссе перекроют с 2 по 7 сентября
14:18
В Пушкине рецидивист с ножом ограбил студента
14:00
Выставка «От Народного дома императора Николая ΙΙ к Музыкальному театру имени Ф. И. Шаляпина»
13:55
В Петербурге летние «Книжные аллеи» посетили более 370 тысяч человек
11:55
В Тихвине двое мужчин избили кочергой своих оппонентов после конфликта
11:48
Инцидент в петербургском метро произошел из-за нештатного рассоединения между вагонами поезда
11:26
В Кронштадте полицейские нашли иностранцев с нарушениями миграционного режима
11:13
В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя девушка-пассажир скутера
11:07
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с шоссе Революции
10:56
Мост через Свирь разведут для прохода состава судов «Вулкан, Демокритос»
10:48
На Васильевском острове задержали «помощницу» мошенников
10:39
На Васильевском острове мужчина с ножом ограбил сетевой магазин
13:24
В Петербурге задержали молодого человека, повредившего автобусную остановку
13:20
В Невском районе задержали мужчину, избившего свою супругу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Защита клетчатого поля» в Музее Набокова

Выставка «Защита клетчатого поля» в Музее Набокова

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГУ
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Защита клетчатого поля»

В Санкт-Петербургском университете представят экспозицию современного искусства, посвященную шахматам, в составе которой работы более чем двадцати участников крупного художественного объединения «Паразит».

Шахматы — одно из любимых увлечений Владимира Набокова и узнаваемый символ творчества писателя. В 1970 году шахматные задачи Набокова вошли вместе со стихами в его двуязычный сборник Poems and Problems («Стихи и задачи»). Участники объединения поделятся своим художественным прочтением темы в разных техниках — от живописи и графики до арт‑объектов. На открытии выступит куратор выставки Стас Казимов.

Петербургское художественное объединение «Паразит» — одна из самых масштабных и ярких творческих инициатив в Северной столице, существует уже 25 лет и регулярно участвует в крупных арт‑ярмарках и выставках России. Возрастная разница между самым младшим и самым старшим членом группы составляет 40 лет.

Выставка продлится с 4 сентября по 7 ноября 2026 года.

Дата: 4 сентября 2026 года.

Время: 18:00.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 47.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-12-2025, 20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
24-01-2026, 14:35
Выставка «Графическое наследие»
21-07-2022, 19:28
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»
19-02-2026, 12:48
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»
15-04-2024, 11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя
5-04-2021, 19:47
В Музее В. В. Набокова СПбГУ открылась выставка ко дню рождения писателя

Происшествия на дорогах

Сегодня, 23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
Сегодня, 14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
Вчера, 10:00
В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле
Вчера, 09:54
На Якорной улице подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера
Наверх