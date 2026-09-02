Выставка «Защита клетчатого поля» в Музее Набокова

В Санкт-Петербургском университете представят экспозицию современного искусства, посвященную шахматам, в составе которой работы более чем двадцати участников крупного художественного объединения «Паразит».



Шахматы — одно из любимых увлечений Владимира Набокова и узнаваемый символ творчества писателя. В 1970 году шахматные задачи Набокова вошли вместе со стихами в его двуязычный сборник Poems and Problems («Стихи и задачи»). Участники объединения поделятся своим художественным прочтением темы в разных техниках — от живописи и графики до арт‑объектов. На открытии выступит куратор выставки Стас Казимов.

Петербургское художественное объединение «Паразит» — одна из самых масштабных и ярких творческих инициатив в Северной столице, существует уже 25 лет и регулярно участвует в крупных арт‑ярмарках и выставках России. Возрастная разница между самым младшим и самым старшим членом группы составляет 40 лет.

Выставка продлится с 4 сентября по 7 ноября 2026 года.

Дата: 4 сентября 2026 года.

Время: 18:00.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 47.