В Музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка «Прорастая в словах»

В Музее В. В. Набокова СПбГУ представят проект современного художника Валерия Гриковского, посвященный природе текста и его связи с живым миром. В центре экспозиции — работы, в которых растения прорастают сквозь строки текстов Владимира Набокова, Иосифа Бродского и Николая Заболоцкого, соединяя литературное слово с окружающей средой.

Выставка продолжает серию музейных инсталляций автора на стыке искусства и биологии, в которых графика, тексты и рукотворные объекты сочетаются с природными материалами. Для этой экспозиции были использованы древесина, цветы и травы из окрестностей села Рождествено, расположенного рядом с усадьбой Набоковых.

В торжественном открытии примут участие художник Валерий Гриковский, куратор выставки Кирилл Дацук, искусствоведы Андрей Хлобыстин и Ирина Алексеева, а также заведующая отделом гравюры XVIII — начала XXI века Государственного Русского музея Екатерина Климова. Выставка продлится до 7 ноября.

Дата: 9 октября 2026 года.

Время: 18:00.

Место проведения: ул. Большая Морская, д. 47.