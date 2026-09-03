Сегодня, 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана с трагическими событиями в Беслане в 2004 году, где в результате теракта жертвами стали 334 человека, включая 186 детей.

Мы скорбим о детях, мирных гражданах, бойцах силовых подразделений, погибших при освобождении людей. Искренне соболезнуем всем, кто познал горе утраты родных.

В Петербурге сегодня пройдут памятные мероприятия.

В храме Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте в память о жертвах теракта будет отслужена лития.

К памятникам «Детям Беслана» и «Воинам погибшим на Кавказе» будут возложены цветы.

В акции памяти примут участие учащиеся школ и средних профессиональных учебных заведений, педагоги, представители Осетинского землячества, участники событий в Беслане.

В Большом концертном зале «Октябрьский» состоится концерт-акция «Будем жить».