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Питерец.ру » Культура » Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"

Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
6 ноября концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra" в Концертном зале «Колизей - Арена»

6 ноября в концертном зале «Колизей – Арена» (Невский пр., д.100 ) Санкт -Петербургский симфонический оркестр "Impulse orchestra" под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века. The Beatles — британская рок-группа, чьи пластинки выходили миллионными тиражами, имела поклонников по всему миру. А любовь слушателей породила даже особое движение — битломанию. Несмотря на то, что группы уже давно не существует, песни музыкантов и сейчас привлекают внимание аудитории разного возраста.

Музыка The Beatles понятна абсолютно каждому. Под нее можно танцевать, мечтать, грустить, любить. И вообще делать все, что угодно. Битлы стали феноменом по уровню массового музыкального помешательства.

Их изображения можно увидеть везде: от фотографий в ресторанах до граффити на стенах. 13 альбомов за 7 лет – абсолютный рекорд. К каждому альбому музыканты подходили очень ответственно и никогда не делали работу спустя рукава, только бы скорее выпустить альбом и побольше заработать.

За 10 лет музыканты испробовали разнообразные жанры: от ритм-энд-блюза до психоделического рока и хард-рока. Диапазон у этих парней действительно велик. Инструменты использовали самые разные, не только стандартные гитары и барабаны. Можно услышать ситару, губную гармошку, бонго и классический струнный оркестр. The Beatles всегда шли вперед, и когда казалось, что они достигли вершины и дальше идти просто некуда, они вдруг брали и прыгали выше собственной головы.

В 1965 году участников группы сенсационно представили к ордену Британской империи за вклад в развитие британской культуры и её популяризацию по всему миру.

Музыка развивается, появляются новые герои и жанры. Неизменно одно: всеми ведущими музыкальными изданиями The Beatles признаются как лучшая группа из всех когда-либо созданных. Гениальная в своей простоте, гармоничности, красоте, она всегда будет актуальна и любима.

Вторая часть концерта будет посвящена творчеству второй известной «четвёрки». Шведский музыкальный квартет ABBA также завоевал огромную зрительскую любовь во всем мире. На протяжении многих лет их сборники возглавляли мировые хит-парады, а среди поклонников коллектива были представители королевской семьи Швеции.

Шведский музыкальный квартет ABBA получил название по первым буквам имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Во всем мире разошлось около 40 миллионов синглов и более 20 миллионов альбомов ансамбля. Каким образом этот неизвестно откуда взявшийся квартет сумел продать такое количество продукции – загадка. Как и сам феномен популярности музыкантов. Музыкальные эксперты сравнивают музыку «Аббы» с тонизирующими таблетками. Их могут принимать все – и стар, и млад. Отчасти это подтверждает и интервью с Бьорном и Бенни. Журналист спрашивает: «Вам не кажется, что ваши веселые песенки представляют действительность в розовом свете. А ведь западный мир находится в состоянии глубокого кризиса?» И получает ответ: «А мы не слишком думаем о том, что происходит вокруг. Мы просто едем на наш остров и записываем то, что приходит нам в голову». Альбомы скандинавской «четвёрки» до сих пор продолжают дарить радость своим поклонникам всех возрастов по всему миру

Начало в 19.00.

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