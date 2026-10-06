Санкт-Петербург представят на Grammy метал со скрипкой и Бах

Два петербургских музыкальных проекта представлены в первом раунде Grammy Awards 2027: новый альбом группы DOMINIA «Tamas» и «Bach: The Saddest Transcriptions for Piano» композитора и пианиста Георгия Жерякова. Один вырос из тяжёлого doom/death metal и академической скрипки, другой - из многолетней любви к Баху. Обе истории связал продюсер, кинокомпозитор и саунд-дизайнер Станислав Полеско.

На первый взгляд между этими работами почти нет ничего общего. Здесь - тяжёлые гитарные риффы и скрипка, там - Бах и старинное фортепиано. Но обе истории родились в Петербурге, обе создавались людьми, которые шли к своей музыке много лет, и обе в итоге встретились в одной точке - в первом раунде голосования Recording Academy.

DOMINIA: двадцать семь лет между тяжёлым металом и петербургской скрипкой

История DOMINIA началась в Санкт-Петербурге в 1999 году. Основатель и лидер коллектива - Антон Роса. За 27 лет группа прошла путь от петербургской сцены до коллектива, хорошо известного поклонникам тяжёлой музыки в европейских музыкальных кругах.

В разные годы DOMINIA сотрудничала с финскими продюсерами Янне Сакса и Хиили Хилесмаа, известными работами с Apocalyptica, HIM и Lordi. Среди музыкантов группы - мультиинструменталист Дмитрий «Casper» Ришко, сотрудничавший с «Королём и Шутом», «Кукрыниксами», «Крематорием», «Бригадным Подрядом» и Smokie, а также педагог и барабанщик Павел Лохнин, экс-участник группы «КняZz».

Отличительной чертой DOMINIA остаётся академическая соло-скрипка. Вместе с тяжёлыми гитарными риффами она создаёт атмосферу старого Петербурга, тёмного Средневековья и фантастических миров, вдохновлённых произведениями Джона Рональда Руэла Толкина и Говарда Филлипса Лавкрафта.

В августе 2026 года группа выпустила седьмой полноформатный альбом «Tamas». Название отсылает к санскритскому понятию tamas - «тьма». Пластинка продолжила характерное для группы соединение тяжёлого метала, оркестровых красок и скрипки.

В октябре «Tamas» был отмечен на страницах американского Billboard - одного из старейших и наиболее авторитетных музыкальных изданий мира, более 130 лет освещающего музыкальную индустрию и известного своими международными чартами. Альбом также привлёк внимание европейской прессы, получив тёплые отзывы испанских и нидерландских метал-изданий.

«Tamas» представлен в первом раунде Grammy Awards 2027 в категориях «Лучший рок-альбом» и «Лучшая обложка альбома». Для группы, чья история началась в Петербурге ещё в конце прошлого века, это стало продолжением пути длиной почти в три десятилетия.

От пластинок из ГДР - к Баху на Grammy

Второй петербургский проект - альбом композитора и пианиста Георгия Жерякова «Bach: The Saddest Transcriptions for Piano» («Бах: Печальнейшие транскрипции для фортепиано»). Жеряков - член Союза композиторов, автор музыки для кино и анимации. Среди его работ - проекты «Три богатыря», «Барбоскины», «Лунтик». Музыка Жерякова из фильма «Онегин» использовалась в произвольной программе чемпиона России Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане в 2026 году.

Любовь к Баху появилась у Георгия ещё в детстве. Его отец, служивший в ГДР, привозил пластинки с записями великого немецкого композитора. Для СССР это была значительная домашняя коллекция. Уже в 12 лет Георгий профессионально исполнял произведения Баха на концертной сцене в сопровождении квартета.

Новый альбом - необычный сборник произведений Иоганна Себастьяна Баха. Многие из выбранных фрагментов редко звучат на современном фортепиано: среди источников - мессы, вокально-инструментальные сочинения, концерты и знаменитые «Страсти по Матфею». Музыка была специально транскрибирована для клавишного инструмента и объединена общей звуковой концепцией.

Альбом выпущен в стерео и Dolby Atmos и представлен в первом раунде Grammy Awards 2027 в категориях «Лучшее классическое инструментальное соло» и «Лучший альбом с объёмным звучанием».

«Я просто хотел, чтобы об этой группе знал весь Петербург»

Продюсером обоих альбомов стал петербургский кинокомпозитор, музыкант и саунд-дизайнер, руководитель студии Strategic Music Станислав Полеско. Как действующий член Recording Academy, он работал над релизами и занимался их представлением на Grammy.

«На первом курсе института я услышал DOMINIA и буквально заболел их звучанием. Записывал первые песни группы на диски-болванки и раздавал их студентам. Хотелось, чтобы эту музыку услышали даже люди, которые вообще не слушают метал: мне казалось, что скрипка способна провести их в этот мир. Я печатал дома флаеры с приглашениями на концерты и раскладывал их в институтских аудиториях. А сами музыканты тогда практически ничего обо мне не знали», - вспоминает Полеско.

С музыкой группы его познакомил школьный друг, который позднее сам стал участником DOMINIA. Уже тогда Полеско мечтал однажды работать с коллективом профессионально.

«Мне хотелось, чтобы звук этой петербургской скрипки узнавали далеко за пределами России. А ещё была совсем простая мечта: чтобы каждый петербуржец знал, что в его городе существует такая группа - DOMINIA».

Прошло более двадцати лет. Полеско и лидер группы Антон Роса познакомились лично. Узнав историю о студенческих дисках и флаерах, Роса предложил ему всерьёз заняться новым этапом жизни коллектива. Так человек, который когда-то сам распространял записи любимой группы в институтских коридорах, спустя два десятилетия оказался среди создателей её нового альбома.

«Эти два проекта на самом деле начались для меня ещё в юности»

С Георгием Жеряковым история оказалась другой, но тоже очень длинной. Музыканты знакомы много лет и когда-то работали вместе в студии саунд-дизайна Strategic Music. Позже этот опыт пригодился при создании «Печальнейших транскрипций».

«Георгия я знаю очень давно. А Баха, как и он, люблю практически с детства. У меня не было такой коллекции пластинок - были кассеты, музыкальная школа, походы в филармонию. Уже в институтские годы я оббегал музыкальные магазины Петербурга и скупал диски с записями Баха. И это происходило примерно тогда же, когда я увлёкся DOMINIA. Получается, обе истории, которые сегодня привели нас к Grammy, начались для меня ещё тогда», - рассказывает Полеско.

Для альбома Жерякова музыканты придумали целый воображаемый мир: XVIII век, старинный дом на берегу моря, непогода за окнами и горящий камин. В этот дом словно приходит Иоганн Себастьян Бах, садится за инструмент и играет музыкальные наброски - мелодии, которым ещё только предстоит стать большими произведениями.

Для записи использовали старое фортепиано начала XX века. С помощью саунд-дизайна к его тембру добавили оттенки клавесина, органа, дульцимера и других старинных инструментов. Отдельно создавалось окружающее пространство - шум природы, ветер, скрипы и шорохи помещения. В версии Dolby Atmos эти детали распределяются вокруг слушателя, превращая комнату в часть придуманного музыкального мира.

Две дороги, которые встретились спустя двадцать лет

В одной истории - тяжёлые гитары, академическая скрипка и группа, появившаяся в Петербурге в 1999 году. В другой - старые пластинки из ГДР, Бах, детские концерты и фортепиано, которому спустя десятилетия попытались вернуть голос ушедшей эпохи.

Между ними - Петербург и люди, которые шли к этим проектам много лет. Студент, раздававший самодельные диски DOMINIA в институте, стал продюсером нового альбома группы. Музыканты, с детства слушавшие Баха, спустя годы создали собственный звуковой мир для его музыки.

Теперь оба этих мира представлены в первом раунде Grammy Awards 2027.

И, возможно, в этом есть особая петербургская закономерность: город, где тяжёлый рок может говорить голосом академической скрипки, а музыка XVIII века - звучать так, словно Бах только что вошёл с холодной набережной в старый дом, однажды должен был привести эти две истории в одну точку.