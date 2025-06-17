В Невском районе будут собирать беспилотный транспорт

В ходе рабочего совещания губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства было утверждено подписание соглашения с инвестором, касающегося развития земельного участка, расположенного на 3-м Рыбацком проезде в Невском районе. На данной территории планируется разместить производственный комплекс, специализирующийся на сборке беспилотных транспортных средств.

Александр Беглов отметил, что Санкт-Петербург является одним из лидеров в России по внедрению технологий искусственного интеллекта в транспортной сфере. В городе сформировалась новая индустрия, связанная с разработкой и производством беспилотных аппаратов, в которой задействовано более двадцати компаний. Президент Российской Федерации поставил задачу по дальнейшему развитию этого технологического направления, подчеркнув значимость данного проекта для города и страны в целом.

В рамках проекта на участке площадью около 80 тысяч квадратных метров предполагается возведение четырех производственных корпусов. Общая площадь застройки составит свыше 37 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта и действия соглашения о застройке определен в 112 месяцев.