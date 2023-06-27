В Невском районе построят новый жилой квартал

В ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства утверждены проекты планировки и межевания территории будущего жилого квартала в Невском районе. На участке между улицей Тельмана, Дальневосточным проспектом, улицей Новоселов и Октябрьской набережной планируется построить 11 многоквартирных жилых домов, 4 детских сада на 745 мест, поликлинику на 340 посещений в смену, школу на 1525 мест, многофункциональный комплекс и другие объекты.

«Мы обязали инвесторов обеспечивать все возводимые жилые комплексы социальной инфраструктурой, и эти требования соблюдаются. Застройщик безвозмездно передаст в собственность города детские сады, школу, поликлинику и объекты улично-дорожной сети. По договору купли-продажи будут переданы встроенные помещения для подростково-молодежного центра и библиотеки. Мы должны получить квартал, полностью обеспеченный социальной инфраструктурой», – сказал Александр Беглов.

Инвестор построит участок улицы Тельмана от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, проложит новую дорогу от улицы Тельмана до улицы Новоселов. А также проведёт капитальный ремонт улицы Новосёлов от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта и благоустроит внутриквартальные проезды.

В настоящее время на территории будущего жилого квартала расположены промышленные здания и сооружения. Часть из них входит в состав объектов культурного наследия регионального значения – «Комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных» и «Комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Работы по их восстановлению будут проведены за счёт инвестора.