В Ленобласти военные провели учения с участием беспилотных аппаратов

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тренировки совершенствовали навыки в управлении аппаратами и ведении разведки замаскированных объектов противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по развертыванию, подготовке и пуску беспилотников, осуществили поиск командно-наблюдательных пунктов, окопов и траншей, полевых дорог, фортификационных сооружений и огневых средств противника.

В целях приближения обстановки занятия к условиям реальных боевых действий, подразделения радиоэлектронной борьбы с различной периодичностью производили запуск станций радиопомех, что позволило обучаемым на практике усвоить порядок действий при частичной потере сигнала от беспилотного аппарата, восстановлении связи и возвращении «Орлана» к месту запуска.

Кроме того, при разведке противника в различных метеоусловиях и времени суток, военнослужащими были применены тепловизионные камеры, установленные на беспилотниках.

В проведении тренировки было задействовано свыше 50 военнослужащих и около восьми беспилотных летательных аппаратов.

«Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров.