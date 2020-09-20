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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военные провели учения с участием беспилотных аппаратов

В Ленобласти военные провели учения с участием беспилотных аппаратов

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93
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Ленобласти расчеты беспилотных аппаратов ЗВО тренировались в противодействии радиоэлектронному подавлению

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа,  дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тренировки совершенствовали навыки в управлении аппаратами и ведении разведки замаскированных объектов противника в условиях радиоэлектронного подавления.  

Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по развертыванию, подготовке и пуску беспилотников, осуществили поиск командно-наблюдательных пунктов, окопов и траншей, полевых дорог, фортификационных сооружений и огневых средств противника.

В целях приближения обстановки занятия к условиям реальных боевых действий, подразделения радиоэлектронной борьбы с различной периодичностью производили запуск станций радиопомех, что позволило обучаемым на практике  усвоить порядок действий при частичной потере сигнала от беспилотного аппарата, восстановлении связи и возвращении «Орлана» к месту запуска.

Кроме того, при разведке противника в различных метеоусловиях и времени суток, военнослужащими были применены тепловизионные камеры, установленные на беспилотниках.

В проведении тренировки было задействовано свыше  50 военнослужащих и около восьми беспилотных летательных аппаратов. 

«Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности  на высоте до нескольких тысяч метров.

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