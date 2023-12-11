В Красносельском районе построят новую школу

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было принято решение о выделении земельного участка под строительство нового комплекса образовательных учреждений, включающего детский сад, школу начального и среднего общего образования.

Участок расположен в Красносельском районе, муниципальном округе Сосновая Поляна, на улице Тамбасова, и его площадь составляет 27000 квадратных метров.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что современное развитие города включает не только строительство новых жилых кварталов, но и создание социальной инфраструктуры, такой как школы и детские сады, рядом с новыми жилыми районами. Это позволит обеспечить удобство и доступность образования для всех жителей этих районов. Инвестор, получивший право на строительство, планирует построить школу на 1125 мест на этом участке. Кроме того, рядом с земельным участком будет возведен многоквартирный жилой дом, чтобы предоставить жилье для новых жителей этого района. Школа станет неотъемлемой частью инфраструктуры нового жилого квартала.

Важно отметить, что по завершении строительства школы инвестор передаст ее в собственность города безвозмездно. Это говорит о том, что городское правительство придает большое значение развитию образования и готово вкладывать средства в создание современных и комфортных условий для учащихся. Этот проект строительства образовательного комплекса является еще одним шагом в развитии города и улучшении качества жизни его жителей. Он позволит решить проблему недостатка мест в школах и обеспечить детей и их родителей удобством и доступностью образовательных услуг. Такие меры способствуют развитию образования и формированию здорового и гармоничного общества.

Губернатор Александр Беглов выразил уверенность в том, что реализация этого проекта будет способствовать развитию образования в городе и сделает его еще привлекательнее для новых жителей. Он подчеркнул, что такие инвестиции в социальную инфраструктуру являются приоритетными и важными для дальнейшего развития Санкт-Петербурга.