ента новостей

19:49
У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби
19:47
«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты
19:45
В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников
19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
12:59
В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца
12:45
В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели
09:49
Что помогает похудеть
08:58
В Петербурге прошла благотворительная регата
07:44
Чем индийский штамм опаснее?
23:13
Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы
15:12
Пенсионерка из Соснового Бора отправила аферисту около 590 тысяч рублей
15:05
В Петербурге задержали торговцев ковидными справками
15:01
В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей
11:38
СПбГУ начинает прием документов на программы бакалавриата и специалитета
10:54
Байден оказался совсем не таким
10:33
В электричках проверяют маски
09:48
Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»
20:38
В связи с разводкой моста через Свирь перекроют трассу Р-21 «Кола»
13:17
Фестиваль «Жизнь без границ»
11:54
В Колпино «вирусологи» обокрали пенсионерку на 1,6 миллиона рублей
11:49
В Петербурге хулиганы «кавказской» внешности избили пассажиров в метро
11:10
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:59
Роскомнадзор ввел новые ограничения
10:00
Как относиться к уничтожению санкционных продуктов
09:13
Почему в Ленобласти стало много змей?
20:01
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки
19:59
Александр Кержаков стал главным тренером дебютанта РПЛ из Нижнего Новгорода
13:00
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД полностью перекроют движение
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников

В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградской области разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках специальных занятий с расчётами беспилотных летательных аппаратов провели тренировочные полеты.

В ходе тренировки разведчики отработали действия по подготовке летательных аппаратов, систем управления и средств наблюдения. В полетах приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Наблюдая с высоты от 500 до 2000 метров, операторы беспилотных аппаратов осуществили разведку местности, занятой условным противником.

Военнослужащие совершенствовали навыки наблюдения в различных погодных условиях и времени суток, а также при условии ведения противником активного радиоэлектронного подавления.

«Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Комплекс размещен на базе шасси Камаза-5350, обладающего повышенной проходимостью, и включает в себя рабочие места операторов БЛА, пусковую установку и средства связи.

Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-06-2021, 11:40
В Ленобласти расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе проверки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
20-09-2020, 12:06
В Ленобласти военные провели учения с участием беспилотных аппаратов
3-06-2021, 11:49
В Ленобласти подняты по учебной тревоге разведчики ЗВО
27-02-2021, 19:43
В ходе учений в Ленобласти связисты ЗВО обеспечат непрерывную передачу данных в сложных погодных условиях
15-09-2020, 11:41
В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения
12-01-2021, 21:14
Зенитчики ЗВО в ходе комплексной тренировки перехватили более 300 воздушных объектов условного противника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
341
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
395
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
432
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх