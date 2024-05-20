ента новостей

17:01
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
16:47
В пространстве «СреДА!» к двухлетию освобождения Мариуполя прошла встреча молодежи с очевидцами событий
15:05
В Петербурге в День России пройдет концерт «Новой Фабрики звезд»
15:01
Cтанция метро «Фрунзенская» закроется на капитальный ремонт
14:30
Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
14:08
Книжный салон на Дворцовой посетили более полумиллиона человек
13:39
В Приморском районе в ресторане тушили пожар
12:35
В Невском районе автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате
12:31
Под Всеволожском подростки на «ВАЗ- 21130» пострадали врезавшись в забор
12:26
В Сестрорецке задержали стрелка по бутылкам
12:21
В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера
10:13
В разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд рублей
09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
09:36
Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета
09:29
В Петербурге открыли бюст императору Николаю II
09:24
В Красногвардейском районе 16-летняя девушка упала с 10-го этажа
09:18
Китайские туристы полетят в космос
08:49
МИД откроет дьюти-фри
02:04
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА шестой матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счётом 91:97 и не смог пробиться в финал
01:41
Колумбиец Кассьерра забил пять голов, а «Зенит» победил «Ахмат» и продолжает борьбу за золото!
15:00
В Петербурге День пионерии отметили с художественным размахом
14:54
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Шафировским проспектом перекроют две полосы
13:52
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли оба водителя и пострадал ребенок
13:46
В Ленобалсти водитель «Фольксваген Поло» погиб после столкновения с лосем
13:41
В Ленобласти задержали предполагаемого угонщика грузового фургона
13:37
В Приморском районе школьная учительница перевела аферистам 10 миллионов рублей
13:33
В Петербурге менеджер крупной фирме перевела мошенникам 7,1 миллиона рублей
13:28
В Невском районе автобус сбил нетрезвого пешехода
13:24
В Ленобласти участник авторалли въехал в толпу зрителей
13:20
В ДТП под Ломоносовом погибло пять человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях

Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях

0
132
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
topdaynews.ru
Александр Беглов сообщил о ряде кадровых перестановок

С сегодняшнего дня временное исполнение обязанностей председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга возложено на заместителя председателя данного Комитета Дмитрия Галкаева.

Губернатор Александр Беглов сообщил об этом перед началом рабочего совещания с членами городского правительства.

Также с 20 мая на должность начальника Управления внутренней политики Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга назначена Юлана Савина.

Глава города проинформировал, что за значительный вклад в подготовку и проведение в 2023 году Второго саммита, Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка Благодарственное письмо Президента Российской Федерации направлено вице-губернатору Санкт‑Петербурга Борису Пиотровскому.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-06-2023, 12:20
В Администрации Губернатора Петербурга создано Управление внутренней политики
12-03-2013, 06:43
Заместителей Жилищного комитета лишили премии
19-02-2024, 15:03
Вице-губернатором Петербурга назначен Сергей Кропачев
13-02-2023, 15:46
Новым главой администрации Пушкинского района назначен Андрей Чапуров
27-02-2020, 13:57
В Смольном кадровые изменения
2-03-2021, 16:14
Заместителем председателя «молодежного» Комитета назначен Роман Волковский

Происшествия на дорогах

0
1
Сегодня, 17:01
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
0
78
Сегодня, 12:35
В Невском районе автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате
0
74
Сегодня, 12:31
Под Всеволожском подростки на «ВАЗ- 21130» пострадали врезавшись в забор
0
82
Сегодня, 09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
Наверх