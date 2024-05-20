Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях

С сегодняшнего дня временное исполнение обязанностей председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга возложено на заместителя председателя данного Комитета Дмитрия Галкаева.

Губернатор Александр Беглов сообщил об этом перед началом рабочего совещания с членами городского правительства.

Также с 20 мая на должность начальника Управления внутренней политики Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга назначена Юлана Савина.

Глава города проинформировал, что за значительный вклад в подготовку и проведение в 2023 году Второго саммита, Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка Благодарственное письмо Президента Российской Федерации направлено вице-губернатору Санкт‑Петербурга Борису Пиотровскому.