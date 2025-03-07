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Питерец.ру » События в мире » Циклон "Альфред" угрожает миллионам людей на восточном побережье Австралии

Циклон "Альфред" угрожает миллионам людей на восточном побережье Австралии

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Миллионы жителей восточного побережья Австралии готовятся к приближению очень медленно надвигающегося тропического циклона "Альфред" 

Миллионы жителей восточного побережья Австралии готовятся к приближению очень медленно надвигающегося шторма, сильнейшего тропического циклона, угрожавшего региону более чем за 50 лет.

Ожидается, что тропический циклон "Альфред" обрушится на сушу поздно вечером в пятницу или в начале субботы с силой атлантического тропического шторма. Он надвигается на Брисбен, где проживает 2,5 миллиона человек, с сильным дождем и ветром, которые начали обрушиваться на этот район поздно вечером в четверг.

Альфред угрожает региону, который обычно не испытывает циклонов; обычно они формируются гораздо севернее, над более теплыми водами в тропиках. Задержка с приходом шторма дала чиновникам больше времени для рассылки предупреждений встревоженным жителям, проживающим в домах, ранее не подвергавшихся воздействию циклонических ветров.

По данным Австралийского бюро метеорологии (BOM), по состоянию на утро пятницы по местному времени циклон Альфред находился примерно в 120 километрах к востоку от Брисбена, двигаясь на запад с разрушительным ветром около 100 километров в час.

Циклон уже поднял опасные волны вдоль побережья, в том числе одну высотой 12,3 метра на Голд-Косте, популярном туристическом районе к югу от Брисбена.

Городской совет Голд-Кост предупредил о штрафах в размере 16 000 австралийских долларов для любого, кто отважится подойти слишком близко к каменным стенам и бурной воде после того, как очевидцы сообщили о травмах.

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