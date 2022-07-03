Тысячам людей приказано эвакуироваться из Сиднея, поскольку проливные дожди вызывают «опасную для жизни чрезвычайную ситуацию»

Тысячам жителей было приказано эвакуироваться на юго-запад Сиднея, крупнейшего города Австралии, в воскресенье из-за проливных дождей и разрушительных ветров, обрушивающихся на восточное побережье и угрожающих наводнениям в районах, которые были разрушены в марте.
Метеобюро предупредило о проливных дождях, которые могут привести к внезапным наводнениям и оползням вдоль восточного побережья от Ньюкасла до залива Бейтман в штате Новый Южный Уэльс, при этом ожидается, что дождь усилится в течение следующих двух дней.
«Сейчас мы сталкиваемся с опасностями по нескольким направлениям: внезапные наводнения, затопление рек и береговая эрозия», — заявил министр аварийно-спасательных служб Нового Южного Уэльса Стеф Кук на телевизионном брифинге для СМИ.
Она призвала людей пересмотреть свои поездки в отпуск, поскольку в начале школьных каникул разразилась ненастная погода.
«Это чрезвычайная ситуация, опасная для жизни», — сказал Кук.
Бюро метеорологии сообщило, что во многих районах выпало более 200 миллиметров (8 дюймов) дождя, а в некоторых - до 350 миллиметров, предупреждая о рисках наводнений вдоль реки Непин.
Проливные дожди вызвали разлив главной плотины Сиднея за ночь, заявили водные власти, добавив, что моделирование показало, что разлив будет сопоставим с крупным разливом в марте 2021 года на плотине Варрагамба.
За прошедшие сутки из паводковых вод были спасены 29 человек, в том числе один, который в течение часа висел на столбе, пока рабочие пытались добраться до них.
Правительство Австралии предоставило штату 100 военнослужащих, которые помогают с мешками с песком, и два вертолета для помощи в любых спасательных операциях, сообщил Sky News министр обороны Ричард Марлес.