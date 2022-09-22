ента новостей

11:01
Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев принял участие в круглом столе «Умная логистика», состоявшемся в Санкт-Петербурге в рамках V Международного рыбопромышленного форума
10:56
Экзотические попугаи и пауки отправились из Петербурга в Магаданскую область
10:09
На севере Петербурга 15-летняя девочка получила тяжелые травмы при падении с высоты.
10:00
В Колпино мигрант домогался 9-летней дочери соседа по коммуналке
09:59
Дачники помогли зоопарку
09:49
В Петербурге женщина угрожала пневматической винтовкой ученикам лицея
09:37
В Петербурге таксиста подозревают в совершении развратных действий
09:25
Беглов о мобилизации
09:20
В Ленобласти иномарка съехал с проезжей части и врезалась в дерево, водитель погиб
09:10
Ураган Фиона перерос в категорию 4
09:06
200 китов погибли, 35 остались в живых после массового выброса на мель в Австралии
09:02
Китай активно закупает наши энергоносители
19:15
В Петербурга и Ленобласти прошел Единый день детской дорожной безопасности
19:10
В Петербурге росгвардейцы нашли человеческие останки
19:07
Мультимедийная выставка «Друг империи»
19:04
Японец «поджег себя» в знак протеста против государственных похорон Синдзо Абэ
19:03
Политика Смольного привела здравоохранение Петербурга к коррупции и кадровому голоду
16:19
Иранские женщины сжигают свои хиджабы, протестуя против смерти Махсы Амини
13:05
На мосту через реку Тосна на трассе М-10 ограничат пропускную способность
12:58
В Петербурге задержали мигранта за мошенничество в отношении пенсионера
12:51
В Ленобалсти задержали мужчину за разбой
12:46
В Петербурге задержали женщину, похитившую у пенсионера банковскую карту
11:55
В Ленобалсти мужчина задушил подругу воротником куртки
11:49
Появятся новые магазины
11:48
В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя
11:19
В Петербурге проходят Дни культуры Ростовской области
10:46
Больных с пневмонией стало больше
10:01
В Петербурге задержали «черных» риэлторов
09:52
Россия расширяется – что дальше?
09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Ураган Фиона перерос в категорию 4

Ураган Фиона перерос в категорию 4

0
50
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Поскольку ураган 4-й категории «Фиона» готов обрушиться на Бермудские острова в конце этой недели

Поскольку ураган 4-й категории «Фиона» готов обрушиться на Бермудские острова в конце этой недели, люди, пострадавшие от смертоносного шторма, по-прежнему сталкивались с днями без основных коммунальных услуг поздно вечером в среду, включая большую часть Пуэрто-Рико, где большинство из них остались без электричества и водопровода.

Вода является главной проблемой для таких жителей, как Карлос Вега, чей город Кайей в горах восточно-центральной части Пуэрто-Рико столкнулся не только с перебоями в подаче коммунальных услуг, но и с частично обрушенными дорогами - в результате сильного наводнения и более чем 2 футов дождя, который разделяет Пуэрто-Рико были поражены.

«(Быть без) силы… мы можем столкнуться с этим, и мы можем справиться с этим. Больше всего беспокоит наша вода. Не могу жить без воды», — сказала Вега CNN во вторник.

Фиона убила по меньшей мере пять человек в Карибском море, когда он пронесся через регион в прошлые выходные и на этой неделе, в том числе одного в Гваделупе, двух в Пуэрто-Рико и двух в Доминиканской Республике.

По словам официальных лиц, во вторник Фиона также обрушилась на части островов Теркс и Кайкос из-за устойчивых ветров со скоростью почти 125 миль в час. Это оставило без электричества многие районы, в том числе Гранд-Терк, Саут-Кайкос, Солт-Кей, Норт-Кайкос и Мидл-Кайкос, сказала Аня Уильямс, исполняющая обязанности губернатора островов. Власти смогли начать посещение нескольких островов и начать ремонт.

о состоянию на вечер среды в Теркс и Кайкос не было зарегистрировано ни одной смерти, сообщила Уильямс в обновлении.

Наводнение Фионы особенно сильно повредило инфраструктуру в Пуэрто-Рико, а затем в Доминиканской Республике, которую шторм пересек в понедельник. По словам генерал-майора Хуана Мендеса Гарсии, директора национального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, более 1 миллиона потребителей коммунальных услуг в Доминиканской Республике не имели водоснабжения по состоянию на утро среды, а более 349 000 потребителей остались без электричества.

Между тем, по словам метеоролога CNN Роба Шакелфорда, в некоторых частях Пуэрто-Рико, где сотни тысяч людей остались без электричества, индексы тепла (то, на что похож воздух при сочетании температуры и влажности) в среду достигли от 105 до 109 градусов.

Выход на сушу в Пуэрто-Рико в воскресенье произошел почти через пять лет после того, как ураган «Мария» опустошил остров, в результате чего тысячи людей погибли, а электричество и водоснабжение были отключены для более чем 1 миллиона человек на несколько месяцев.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-08-2022, 13:43
В результате наводнения в Афганистане погибли около 100 человек
10-08-2022, 10:30
Рекордный ливень унес жизни по меньшей мере 9 человек в Сеуле
27-12-2021, 10:34
Смертельное наводнение обрушилось на Бразилию
5-12-2013, 10:41
Они остались без воды
14-05-2014, 12:09
Ураган оставил без электричества 60 населённых пунктов в области
21-12-2021, 12:06
Число погибших от тайфуна Рай на Филиппинах продолжает расти

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 09:20
В Ленобласти иномарка съехал с проезжей части и врезалась в дерево, водитель погиб
0
123
Вчера, 09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
0
156
19-09-2022, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
148
19-09-2022, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
Наверх