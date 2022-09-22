Ураган Фиона перерос в категорию 4

Поскольку ураган 4-й категории «Фиона» готов обрушиться на Бермудские острова в конце этой недели, люди, пострадавшие от смертоносного шторма, по-прежнему сталкивались с днями без основных коммунальных услуг поздно вечером в среду, включая большую часть Пуэрто-Рико, где большинство из них остались без электричества и водопровода.

Вода является главной проблемой для таких жителей, как Карлос Вега, чей город Кайей в горах восточно-центральной части Пуэрто-Рико столкнулся не только с перебоями в подаче коммунальных услуг, но и с частично обрушенными дорогами - в результате сильного наводнения и более чем 2 футов дождя, который разделяет Пуэрто-Рико были поражены.

«(Быть без) силы… мы можем столкнуться с этим, и мы можем справиться с этим. Больше всего беспокоит наша вода. Не могу жить без воды», — сказала Вега CNN во вторник.

Фиона убила по меньшей мере пять человек в Карибском море, когда он пронесся через регион в прошлые выходные и на этой неделе, в том числе одного в Гваделупе, двух в Пуэрто-Рико и двух в Доминиканской Республике.

По словам официальных лиц, во вторник Фиона также обрушилась на части островов Теркс и Кайкос из-за устойчивых ветров со скоростью почти 125 миль в час. Это оставило без электричества многие районы, в том числе Гранд-Терк, Саут-Кайкос, Солт-Кей, Норт-Кайкос и Мидл-Кайкос, сказала Аня Уильямс, исполняющая обязанности губернатора островов. Власти смогли начать посещение нескольких островов и начать ремонт.

о состоянию на вечер среды в Теркс и Кайкос не было зарегистрировано ни одной смерти, сообщила Уильямс в обновлении.

Наводнение Фионы особенно сильно повредило инфраструктуру в Пуэрто-Рико, а затем в Доминиканской Республике, которую шторм пересек в понедельник. По словам генерал-майора Хуана Мендеса Гарсии, директора национального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, более 1 миллиона потребителей коммунальных услуг в Доминиканской Республике не имели водоснабжения по состоянию на утро среды, а более 349 000 потребителей остались без электричества.

Между тем, по словам метеоролога CNN Роба Шакелфорда, в некоторых частях Пуэрто-Рико, где сотни тысяч людей остались без электричества, индексы тепла (то, на что похож воздух при сочетании температуры и влажности) в среду достигли от 105 до 109 градусов.

Выход на сушу в Пуэрто-Рико в воскресенье произошел почти через пять лет после того, как ураган «Мария» опустошил остров, в результате чего тысячи людей погибли, а электричество и водоснабжение были отключены для более чем 1 миллиона человек на несколько месяцев.