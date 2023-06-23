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Питерец.ру » События в мире » Почти полмиллиона человек пострадали от наводнения на северо-востоке Индии

Почти полмиллиона человек пострадали от наводнения на северо-востоке Индии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Почти полмиллиона человек на северо-востоке Индии пострадали от сильного наводнения после того, как проливные дожди обрушились на регион

Почти полмиллиона человек на северо-востоке Индии пострадали от сильного наводнения после того, как проливные дожди обрушились на регион, превратив дороги в реки и затопив целые деревни.

Более 495 000 человек, проживающих в 22 округах штата Ассам, пострадали от паводковых вод, говорится в заявлении Управления по борьбе со стихийными бедствиями, опубликованном в четверг.

Около 14 000 человек были эвакуированы в лагеря помощи после того, как проливные дожди прокатились по региону, в результате чего река Беки, протекающая через Ассам, вышла из берегов. По данным властей штата, погиб по меньшей мере один человек.

Видео, транслируемое по местному телевидению, показывает, как сельские жители бредут по шею в мутной воде со своим скотом, а дома, магазины и автомобили затоплены наводнением.

Ассам, штат с населением более 31 миллиона человек, страдает от проливных дождей и наводнений во время неослабевающего сезона дождей в Индии, который может длиться с апреля по сентябрь.

В прошлом году по меньшей мере 10 человек погибли в результате сильных наводнений и оползней, прокатившихся по штату.

В этом году наводнение произошло через неделю после того, как тропический циклон Бипарджой обрушился на западное побережье Индии, вырвав деревья и повалив электрические столбы.

В то же время в некоторых частях северной Индии наблюдается неумолимая жара, поскольку температура продолжает расти в двух самых густонаселенных штатах страны, Уттар-Прадеше и Бихаре.

Десятки людей погибли в штатах, где за выходные температура достигла 47 градусов по Цельсию (116 по Фаренгейту).

Ожидается, что высокие температуры сохранятся в течение следующей недели, что побудит органы здравоохранения выпустить несколько предупреждений и сформулировать план по снижению рисков, связанных с проблемами со здоровьем, связанными с жарой.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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