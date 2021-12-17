Супер Тайфун Рай обрушился на Филиппины

В пятницу на Филиппинах начались поисково-спасательные операции после того, как супертайфун Рай, известный в местном масштабе как Одетта, нанес серьезный ущерб архипелагу, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

Рай, 15-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году, немного ослабел с категории 5 до шторма 3 после того, как в четверг обрушился на остров Сиаргао, популярное туристическое направление и место для серфинга на центрально-восточном побережье.

Шторм, первоначально дующий со скоростью до 260 километров в час (160 миль в час) с порывами более 300 километров в час (185 миль в час), позже переместился на запад, принеся с собой проливной дождь и обширные наводнения. Ожидается, что он уедет из страны поздно вечером в пятницу.

Связь и электричество были отключены в нескольких частях Филиппин в пятницу, что затруднило спасательные работы - официальные лица не смогли определить степень ущерба из-за отключений.

Шторм обрушился на несколько густонаселенных районов, включая Себу поздно вечером в четверг, город с населением почти 1 миллион человек.

В пятницу NGCP сообщила, что в регионе Висайи и Минданао, основной группе островов, вышли из строя более 30 линий электропередачи. По официальным данным на 2020 год, в Висайских островах проживает более 20 миллионов человек.

Два человека погибли, сказал в пятницу CNN сенатор Филиппин и председатель Красного Креста Ричард Гордон.

«Дома разрушены или частично повреждены», - сказал Гордон. «Взрыв обломков от падающих деревьев и падающих зданий. В этом районе было двое раненых, двое погибших от упавших деревьев и упавшей стены».

Были замечены сельские жители, которые пытались спасти все, что могли, из своих поврежденных домов.

Как сообщил в пятницу представитель Национального совета по снижению риска бедствий и управлению (NDRRMC), около 332 000 человек были эвакуированы из своих домов.

Ожидается, что Рай будет оставаться сильным еще 24 часа, прежде чем постепенно ослабеет. Некоторые осадки распространятся на Вьетнам и китайскую провинцию Хайнань, но ожидается, что воздействие будет не слишком значительным.

Многие превентивные эвакуации и подготовка к шторму начались в начале недели, когда в стране начался проливной дождь. В центральной провинции Восточный Мисамис река Агай-Аян разлилась во вторник, затопив улицы и дома мутной коричневой водой.

Вызванный деятельностью человека климатический кризис делает тайфуны, ураганы и циклоны более интенсивными и разрушительными, а Филиппины являются одной из наиболее уязвимых к климату стран в мире.

По данным государственного филиппинского информационного агентства, по состоянию на вечер среды из провинции Суригао более 2600 человек были эвакуированы.

На фотографиях из Суригао видно, что один спортивный комплекс превратился в эвакуационный центр с пластиковыми палатками, установленными в большом зале, и семьями, спящими на коврах и брезентах на полу.

Между тем, в Восточных Висайских островах более 45 000 человек были эвакуированы в правительственные убежища в регионе Восточных Висайских островов, согласно данным Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению в четверг.

«Нас уже бьют из-за сильного ветра и дождя», - сказал губернатор Бен Эвардоне провинции Самар, расположенной в Восточных Висайях.