ента новостей

12:43
«Алые паруса» получили приз премии «Самый ОК»
12:22
Выставка токийского художника Хироаки Мияямы «Гэндзи-моногатари»
12:20
Выставка «Охота на Снарка»
12:14
«Новогодняя мистерия» в Историческом парке
12:12
На праздновании 18-летия голландской принцессы нарушили правила Covid-19
12:07
Супер Тайфун Рай обрушился на Филиппины
12:03
Куба вновь открывается для мира
11:51
В Петербурге задержали водителя, совершившего наезд на двух инспекторов ДПС
11:46
В Петербурге задержали троих мужчин, похищавших деньги у пенсионеров
08:20
Опять спасали рыбаков
08:15
Омикрон дошел до нас
05:27
Появится тринадцатая пенсия
17:14
Выставка Максима Атаянца «Рисунки и акварели»
16:55
Франция не пускает британских туристов из-за проблем с Omicron
16:50
Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед
16:46
Около ж/д станции Броневая электричка сбила женщину
13:57
Супер Тайфун Рай обрушивается на Филиппины
13:52
Специалисты Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии определили факторы, влияющие на динамику выработки и сохранения антител к COVID-19
13:50
Подведены итоги стратегического совещания по вопросам инновационной терапии в Нижнем Новгороде
13:36
В Петербурге у Гренадерского моста сгорел автомобиль ДПС
13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
13:20
В Приморске тушили ангар с лодками
13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
11:03
Как выбрать елку?
09:27
Судятся против Кью-Ар кодов
08:50
В Петербурге любят кофе
00:48
Стефан Карри из «Голден Стэйт» установил новый рекорд НБА по количеству точных дальних бросков за карьеру
15:50
В Ленобласти начали процедуру изъятия земель в Кудрово для строительства новой дороги
15:43
Россельхознадзор выявил нарушение при ввозе более 20 тонн консервированного тунца
14:14
Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Супер Тайфун Рай обрушился на Филиппины

Супер Тайфун Рай обрушился на Филиппины

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
На Филиппинах начались поисково-спасательные операции после того, как супертайфун Рай нанес серьезный ущерб архипелагу

В пятницу на Филиппинах начались поисково-спасательные операции после того, как супертайфун Рай, известный в местном масштабе как Одетта, нанес серьезный ущерб архипелагу, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.
Рай, 15-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году, немного ослабел с категории 5 до шторма 3 после того, как в четверг обрушился на остров Сиаргао, популярное туристическое направление и место для серфинга на центрально-восточном побережье.
Шторм, первоначально дующий со скоростью до 260 километров в час (160 миль в час) с порывами более 300 километров в час (185 миль в час), позже переместился на запад, принеся с собой проливной дождь и обширные наводнения. Ожидается, что он уедет из страны поздно вечером в пятницу.

Связь и электричество были отключены в нескольких частях Филиппин в пятницу, что затруднило спасательные работы - официальные лица не смогли определить степень ущерба из-за отключений.

Шторм обрушился на несколько густонаселенных районов, включая Себу поздно вечером в четверг, город с населением почти 1 миллион человек.
В пятницу NGCP сообщила, что в регионе Висайи и Минданао, основной группе островов, вышли из строя более 30 линий электропередачи. По официальным данным на 2020 год, в Висайских островах проживает более 20 миллионов человек.

Два человека погибли, сказал в пятницу CNN сенатор Филиппин и председатель Красного Креста Ричард Гордон.

«Дома разрушены или частично повреждены», - сказал Гордон. «Взрыв обломков от падающих деревьев и падающих зданий. В этом районе было двое раненых, двое погибших от упавших деревьев и упавшей стены».

Были замечены сельские жители, которые пытались спасти все, что могли, из своих поврежденных домов.

Как сообщил в пятницу представитель Национального совета по снижению риска бедствий и управлению (NDRRMC), около 332 000 человек были эвакуированы из своих домов.
Ожидается, что Рай будет оставаться сильным еще 24 часа, прежде чем постепенно ослабеет. Некоторые осадки распространятся на Вьетнам и китайскую провинцию Хайнань, но ожидается, что воздействие будет не слишком значительным.

Многие превентивные эвакуации и подготовка к шторму начались в начале недели, когда в стране начался проливной дождь. В центральной провинции Восточный Мисамис река Агай-Аян разлилась во вторник, затопив улицы и дома мутной коричневой водой.
Вызванный деятельностью человека климатический кризис делает тайфуны, ураганы и циклоны более интенсивными и разрушительными, а Филиппины являются одной из наиболее уязвимых к климату стран в мире.
По данным государственного филиппинского информационного агентства, по состоянию на вечер среды из провинции Суригао более 2600 человек были эвакуированы.
На фотографиях из Суригао видно, что один спортивный комплекс превратился в эвакуационный центр с пластиковыми палатками, установленными в большом зале, и семьями, спящими на коврах и брезентах на полу.

Между тем, в Восточных Висайских островах более 45 000 человек были эвакуированы в правительственные убежища в регионе Восточных Висайских островов, согласно данным Национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению в четверг.

«Нас уже бьют из-за сильного ветра и дождя», - сказал губернатор Бен Эвардоне провинции Самар, расположенной в Восточных Висайях.
Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Вчера, 13:57
Супер Тайфун Рай обрушивается на Филиппины
2-10-2019, 08:10
Как город пережил шторм
1-11-2012, 23:43
В Пятницу ожидается сильный ветер
3-12-2021, 13:00
В Германии обнаружены новые случаи заражения COVID-19 «Омикрон»
2-03-2021, 16:12
Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» впервые примут участие на Параде Победы в Санкт-Петербурге
15-10-2021, 10:33
На юге Тайваня в результате пожара в жилом доме погибли 46 человек

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
121
Вчера, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
113
Вчера, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
0
148
15-12-2021, 13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
0
261
13-12-2021, 12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
Наверх