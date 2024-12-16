ента новостей

11:05
В метро будут тестировать биометрию
10:10
Биткоин взлетел выше $100 тыс.
10:08
Несколько сотен человек погибли в результате циклона на Майотте
09:46
В Петербурге пьяный дебошир выстрелил из травмата в работника магазина
09:41
Бродит одинокий волк
09:07
СПб в топ-10 по доступности авто
23:09
Петербургское хоккейное «Динамо» в овертайме победило воскресенский «Химик» со счётом 4:3, дубль сделал Дмитрий Сидляров
22:51
Неожиданная оплеуха от «Уралочки»: в 14-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» проиграла команде Карполя в трёх сетах, при этом вторая партия шла до счёта 39:37
13:43
«СКА-Нева» вела в счёте, но проиграла клубу «Торпедо-Горький» в гостях: автором победной шайбы стал Орлович-Грудков
01:56
Трудная и очень важная победа гандбольного «Зенита» в Бресте в матче SEHA – Gazprom League, счёт – 30:29
01:29
Бывший футболист «Спартака-Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили избран депутатами президентом Грузии
19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
15:47
В ДТП на трассе «Кола» погибли два человека
15:30
Пенсионерка с улицы Жени Егоровой отдала мошенникам около 35 млн рублей
15:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Лужской улицы
14:33
В СПб готовы к мощным снегопадам
13:59
Вайбер перестанет работать
11:39
В Красносельском районе поймали подозреваемого в убийстве
20:06
«СКА-Нева» после четырёх подряд поражений в чемпионате ВХЛ сумела победить тульский АКМ со счётом 3:2, победную шайбу забросил Даниил Лазутин
19:46
Петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 3:2 обыграло клуб «Рязань-ВДВ» и упрочило своё лидерство в регулярном чемпионате ВХЛ
13:39
В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека
13:15
Волейбольный «Зенит» из Петербурга выиграл шестой матч подряд в Суперлиге чемпионата России
13:07
В Петербурге прошел демо-день образовательных проектов «Я-Стартап» и «Startup Junior»
12:26
В Ленобласти 60-летний житель поселка Новоселье перевел мошенникам более 14,5 млн рублей
12:20
В поселке Ульяновка поймали подозреваемого в попытке взлома  банкомата
12:13
В Петербурге поймали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки с Северного проспекта
12:07
Петербурженка с улицы Бадаева перевела мошенниками 14,9 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Несколько сотен человек погибли в результате циклона на Майотте

Несколько сотен человек погибли в результате циклона на Майотте

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Reuters
Тропический циклон «Чидо», обрушившийся на французский архипелаг Майотта в Индийском океане, стал самым мощным за последние 90 лет.

Несколько сотен, а возможно, и тысяч человек могли погибнуть, когда самый мощный циклон почти за столетие обрушился на французский архипелаг Майотта в Индийском океане, заявил в воскресенье префект Франсуа-Ксавье Бьевиль на местном медиа-канале Mayotte La 1ere.

Отвечая на вопрос о числе погибших в результате циклона «Чидо», министерство внутренних дел Франции ответило, что «будет сложно подсчитать все жертвы», и на данном этапе цифру определить невозможно.

По данным Meteo-France, циклон Чидо обрушился на Майотту ночью, скорость ветра превышала 200 км/ч (124 мили в час), повредив жилые дома, правительственные здания и больницу. По словам синоптиков, это был самый сильный шторм за более чем 90 лет, обрушившийся на острова.

Затем Чидо продолжил путь в северный Мозамбик, где продолжал наносить ущерб, хотя к настоящему времени шторм ослаб.

Майотта расположена в Индийском океане у восточного побережья Африки, к западу от Мадагаскара. Состоящий из двух основных островов, его площадь примерно в два раза превышает площадь Вашингтона.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-11-2024, 09:14
Тайфун Конг-рей обрушился на Тайвань
9-10-2022, 12:04
Ураган Джулия обрушился на Никарагуа
27-07-2023, 12:54
На Филиппинах тайфун Доксури унес жизни по меньшей мере пяти человек
26-09-2022, 14:25
Обрушившийся на Филиппины тайфун Нору унес жизни пятерых человек
17-12-2021, 12:07
Супер Тайфун Рай обрушился на Филиппины
14-03-2023, 09:15
Циклон «Фредди» унес жизни по меньшей мере 99 человек в Малави

Происшествия на дорогах

14-12-2024, 19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
14-12-2024, 16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
14-12-2024, 16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
14-12-2024, 15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
Наверх