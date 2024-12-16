Несколько сотен человек погибли в результате циклона на Майотте

Несколько сотен, а возможно, и тысяч человек могли погибнуть, когда самый мощный циклон почти за столетие обрушился на французский архипелаг Майотта в Индийском океане, заявил в воскресенье префект Франсуа-Ксавье Бьевиль на местном медиа-канале Mayotte La 1ere.

Отвечая на вопрос о числе погибших в результате циклона «Чидо», министерство внутренних дел Франции ответило, что «будет сложно подсчитать все жертвы», и на данном этапе цифру определить невозможно.

По данным Meteo-France, циклон Чидо обрушился на Майотту ночью, скорость ветра превышала 200 км/ч (124 мили в час), повредив жилые дома, правительственные здания и больницу. По словам синоптиков, это был самый сильный шторм за более чем 90 лет, обрушившийся на острова.

Затем Чидо продолжил путь в северный Мозамбик, где продолжал наносить ущерб, хотя к настоящему времени шторм ослаб.

Майотта расположена в Индийском океане у восточного побережья Африки, к западу от Мадагаскара. Состоящий из двух основных островов, его площадь примерно в два раза превышает площадь Вашингтона.