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Питерец.ру » События в мире » Десятки тысяч эвакуированы из-за того, что Индия и Пакистан готовятся к циклону Бипарджой

Десятки тысяч эвакуированы из-за того, что Индия и Пакистан готовятся к циклону Бипарджой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Десятки тысяч людей эвакуируются, поскольку Индия и Пакистан готовятся к воздействию циклона Бипарджой

Десятки тысяч людей эвакуируются, поскольку Индия и Пакистан готовятся к воздействию циклона Бипарджой, который, как ожидается, обрушится на сушу в густонаселенных районах субконтинента в четверг, поставив под угрозу миллионы жизней.

С конца прошлой недели Biparjoy плывет по северо-восточному Аравийскому морю, направляясь в сторону южного Пакистана и западной Индии, при скорости ветра 160 км/ч и порывами до 195 км/ч. Он немного ослаб со вторника, поддерживая скорость ветра 150 км/ч (90 миль в час), что эквивалентно урагану 1-й категории.

По данным Метеорологического департамента Индии, выход на сушу ожидается в четверг днем ​​по местному времени, что принесет тройную угрозу проливных дождей, разрушительных ветров и прибрежных штормовых нагонов по всему региону.

По данным местных властей, в пакистанской провинции Синд началась массовая эвакуация, около 60 000 человек были отправлены во временные убежища. Столбы пыли охватили некоторые районы провинции, ухудшив видимость и затруднив дыхание многих людей.

Столица провинции Карачи — крупнейший город Пакистана с населением 22 миллиона человек — закрыла торговые центры и предприятия вдоль побережья.

Национальный перевозчик Пакистана PIA принял ряд мер предосторожности, включая круглосуточную охрану, чтобы свести к минимуму любую потенциальную опасность для жизни или оборудования.

«Я никогда в жизни не видел таких ветров в своей деревне. Люди очень напуганы», — сказала Лила Рам Кохли, жительница Синда из округа Бадин.

В индийском штате Гуджарат около 45 000 человек были эвакуированы из прибрежных районов, сообщили официальные лица в среду. Домашний скот также был перемещен на возвышенности, некоторым школам было приказано закрыться, а рыболовство было приостановлено.

Предупреждения о сильных дождях действуют в северном регионе Гуджарата, где общее количество осадков может достигать 10 дюймов, что может привести к внезапным наводнениям и оползням.

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