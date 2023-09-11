Спасатели пытаются найти выживших в Марокко после мощного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек

Спасатели в Марокко пытаются найти выживших после мощного землетрясения в пятницу, в результате которого погибло более 2000 человек, а отдаленные деревни вблизи эпицентра остались в руинах.

В сильно пострадавшей центральной деревне Мулай Брахим, к югу от Марракеша в Атласских горах, CNN обнаружил семью, живущую во временном лагере на футбольном поле, и власти сообщили им, что может пройти неделя, прежде чем они смогут вернуться домой. Пожарные возглавляют спасательные работы, но в некоторые здания слишком опасно входить.

Здание, где жила Мина Бакензиз, было почти полностью разрушено. «Люди пришли и вытащили меня», — сказала она. «На меня ничего не упало, мне так повезло».

Предложения о помощи поступали со всего мира, но неясно, какой объем помощи доходит до нуждающихся. В субботу Организация Объединенных Наций заявила, что предложила поддержку, но Марокко само взялось за ответ.

Однако в воскресенье десятки испанских спасателей прибыли в Марракеш после того, как Марокко официально обратилось за помощью, говорят испанские чиновники. Король Марокко Мохаммед VI также поблагодарил Испанию, Катар, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты за отправку помощи, сообщила государственная телекомпания Al-Aoula.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло поздно вечером в пятницу. По данным Геологической службы США, он также стал самым сильным за столетие в регионе вокруг древнего города Марракеш.

Число погибших в воскресенье днем ​​возросло до 2122, сообщила государственная телекомпания 2M, еще 2421 человек получил ранения.

Ожидается, что число погибших будет расти и дальше, поскольку спасатели раскапывают завалы рухнувших домов в отдаленных районах Атласских гор.

В Марракеше, крупнейшем городе недалеко от центра землетрясения и популярном среди туристов, многие семьи провели субботнюю ночь на открытом воздухе, поскольку власти предупредили жителей, чтобы они обращали пристальное внимание на толчки.