Спасатели извлекли семь тел после затопления туннеля в Южной Корее

Спасатели вытащили семь тел из автомобилей, застрявших в затопленном подземном переходе в центральной части Южной Кореи, заявили власти в воскресенье, после нескольких дней проливных дождей, вызвавших оползни и внезапные наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 33 человека.

Крупномасштабная поисково-спасательная операция с участием 400 рабочих и водолазов была начата в субботу после того, как 15 транспортных средств, в том числе общественный автобус, оказались в ловушке из-за подъема паводковых вод в туннеле Кунгпхён, сообщил начальник местной пожарной службы Со Чжон Ир.

Наводнение хлынуло через туннель, когда дамба на близлежащей реке Михо в провинции Северный Чхунчхон обрушилась, сказал Со на телевизионном брифинге, в результате чего транспортные средства и те, кто находился внутри, оказались в ловушке.

На кадрах с видеорегистратора одного автомобиля, проехавшего через туннель, видно, как вода устремляется в подземный переход, когда машины врезаются в паводковые воды.

Спасательная операция продолжалась в воскресенье утром, 10 человек пропали без вести, пока власти работали над опознанием тел, по данным Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи.

По словам Сео, девять человек были спасены с травмами.

В воскресенье утром спасатели продолжили осушение туннеля паводковой воды, откачивая 80 000 литров в минуту. По словам Со, в 4:33 утра стала видна верхняя часть автобуса. Но власти заявили, что шанс найти еще выживших маловероятен.

«Мы мобилизуем около 30 дайверов в группах по два человека для поисковой операции», — сказал Сео. «Сейчас мы стараемся изо всех сил, хотя это сложно, так как площадка покрыта грязью».

Пять тел были обнаружены, когда водолазы обыскали застрявший автобус, среди погибших есть женщина в возрасте 70 лет, по словам Сео.