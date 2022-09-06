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Питерец.ру » События в мире » Число погибших в результате землетрясения в Китае возросло до 65 человек

Число погибших в результате землетрясения в Китае возросло до 65 человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Не менее 65 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в провинции Сычуань

о меньшей мере 65 человек погибли в результате землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань в понедельник, сообщает китайская телекомпания CCTV.
По сообщениям государственных СМИ, во вторник все еще ощущались афтершоки, на следующий день после того, как Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение силой 6,6 балла сотрясло регион к юго-западу от столицы провинции Сычуань Чэнду около 13:00. Понедельник.
По данным государственных СМИ, на данный момент зарегистрировано 248 раненых и по меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести.

На кадрах видно, как спасатели несут раненых жителей по импровизированным мостам в округе Лудин, недалеко от эпицентра землетрясения.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 43 километрах (27 миль) к юго-востоку от Кандинга, города с населением около 100 000 человек. По оценкам, более миллиона жителей близлежащих районов испытали умеренные толчки после землетрясения.
Некоторые дома были серьезно повреждены землетрясением, и на изображениях видно, что целые здания рухнули на груды кирпичей и деревянных балок.

По данным Государственного совета Китая, в понедельник Китай активировал аварийное реагирование третьего уровня и направил спасателей в уезд Лудин. Китайская телекомпания CGTN сообщила, что спасатели помогают расчищать дороги, заблокированные оползнями, вызванными землетрясением.

Сычуань, провинция с населением 84 миллиона человек, уже столкнулась с очень сложным летом перед мощным землетрясением. За последние два месяца провинция пережила засуху и самую сильную жару за последние 60 лет.

Землетрясение магнитудой 7,9, которое произошло в провинции Сычуань в 2008 году, стало одним из самых разрушительных в стране. Почти 90 000 человек погибли, а толчки ощущались в городах на расстоянии более 1450 километров (900 миль).
В прошлом году в Сычуани произошло землетрясение магнитудой 6,0, в результате которого три человека погибли и 60 получили ранения.

Источник: CNN
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