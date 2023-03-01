По меньшей мере 32 человека погибли, 85 получили ранения в результате столкновения поездов в Греции

Спасатели отчаянно ищут выживших после лобового столкновения двух поездов в центральной Греции, в результате которого погибли десятки человек и десятки получили ранения.

По меньшей мере 32 человека погибли и более 85 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда, в котором находились более 350 человек, с товарным поездом во вторник вечером, незадолго до полуночи, в Темпи, центральная Греция, недалеко от города Лариса, сообщила пожарная служба Греции. .

«Мы только что услышали хлопок… вагон (поезда) начал вращаться, прежде чем оказаться на боку, когда нам удалось выйти», — сказал один из пассажиров греческой общественной телекомпании ERT.

«Это были 10 кошмарных секунд с огнем, из дыма мало что было видно», — сказал второй пассажир.

По словам греческой пожарной службы, в настоящее время ведутся восстановительные работы, в первую очередь, в первых двух вагонах пассажирского поезда. Ожидается, что число погибших возрастет.

Пассажирский поезд следовал из столицы Афины в Салоники, второй по величине город Греции, известный своими фестивалями и яркой культурной жизнью. Столкновение последовало за общенациональным карнавалом в выходные, который закончился государственным праздником в понедельник.

На изображениях греческого государственного общественного вещателя ERT видны клубы густого дыма, вырывающиеся из опрокинутых вагонов, и длинные очереди спасательных машин рядом с ними.

Тем временем спасатели с факелами обыскивали вагоны в поисках выживших, а парамедики уводили контуженных пассажиров с места происшествия.

На кадрах также видно, как некоторые выжившие пассажиры прибывают в Салоники.

Представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис сообщил, что 194 пассажира благополучно доставлены в Салоники, а 20 человек доставлены автобусом в город Ларису. Он добавил, что из 85 пострадавших 53 остаются в больнице.

По словам Вартакоянниса, в спасательной операции задействовано не менее 150 пожарных с 17 автомобилями и 40 машинами скорой помощи.

Греческая железнодорожная компания Hellenic Train сообщила в пресс-релизе, что произошло «лобовое столкновение двух поездов: товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники».

Власти заявили, что до сих пор неясно, что привело к столкновению.

Hellenic Train, основная греческая железнодорожная компания, была приобретена Ferrovie dello Stato Italiane в 2017 году и теперь полностью контролируется Trenitalia. Компания занимается как пассажирскими, так и грузовыми перевозками. Основная линия, по которой предлагаются ежедневные рейсы, — Афины-Салоники.