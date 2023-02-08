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Питерец.ру » События в мире » Мексика отправляет свои любимые поисково-спасательные отряды собак в Турцию

Мексика отправляет свои любимые поисково-спасательные отряды собак в Турцию

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Мексика отправляет своих любимых поисково-спасательных собак в Турцию, чтобы помочь найти выживших

Мексика отправляет своих любимых поисково-спасательных собак в Турцию, чтобы помочь найти выживших под руинами после разрушительного землетрясения в понедельник, которое разрушило тысячи зданий в стране.

По словам министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, во вторник не менее 16 собак вместе со своими дрессировщиками вылетели в Турцию.

«Основная часть нашей спасательной команды в настоящее время летит в Турцию», — сказал Эбрард.

В рейсе также участвовали поисково-спасательные специалисты мексиканской армии, военно-морские силы, «пять сотрудников министерства иностранных дел и 15 членов Красного Креста», говорится в пресс-релизе правительства.

Эбрард поделился видео о собачьей команде, в которую вошли бельгийские малинуа, австралийские овчарки и лабрадоры. Он также разместил видео членов Мексиканского Красного Креста и их собак.

Мексиканские поисково-спасательные собаки стали символом стойкости страны перед лицом трагедии после землетрясения 2017 года, унесшего жизни сотен человек в Мехико.

Как сообщает Reuters, желтая лабрадорка Фрида, служившая в военно-морском флоте, прославилась в то время своими собачьими очками и сапогами. Когда она умерла в 2022 году, возле главного офиса ВМС в Мехико была открыта статуя в натуральную величину в ее честь.

За свою службу, которая длилась с 2010 по 2019 год, когда она вышла на пенсию, она спасла 43 человека.

Согласно заявлению, команда приземлится в аэропорту турецкого города Адана, крупного южного города недалеко от эпицентра землетрясения.

Источник: CNN
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