В результате наводнения в Афганистане погибли около 100 человек

По меньшей мере 95 человек погибли в результате внезапных наводнений, сотни получили ранения и были снесены тысячи домов в Афганистане, заявили во вторник власти пострадавшей от кризиса страны.

По словам властей, за последние 10 дней смертельные случаи произошли в 10 провинциях, поскольку страна оправляется от экономического и гуманитарного кризиса, усугубленного западными санкциями, введенными после возвращения талибов к власти в прошлом году.

Экстремальная погода также возникает из-за непрекращающихся наводнений в соседнем Пакистане. Управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с середины июня в результате наводнений погибло 820 человек, было повреждено или разрушено около 320 000 домов и повреждено 129 мостов.

В Афганистане заместитель министра по борьбе со стихийными бедствиями Мавлави Шарафуддин Муслим сообщил CNN, что экстренная продовольственная помощь была отправлена ​​​​во многие пострадавшие от наводнения районы, и гуманитарные организации обещали доставить экстренную помощь, но этого может быть недостаточно.

«Скоро наступит зима, и этим пострадавшим семьям, включающим женщин и детей, негде жить. Все их сельскохозяйственные фермы и сады либо полностью уничтожены, либо их урожай испорчен», — сказал Муслим.

«Если этим людям не помочь вернуться к нормальной жизни, их положение определенно ухудшится в ближайшие недели и месяцы».

Афганистан недавно пострадал от ряда стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений, включая землетрясение в июне, в результате которого погибло более 1000 человек.

Муслим призвал организации по оказанию помощи, Организацию Объединенных Наций и мировое сообщество помочь пострадавшим от наводнения афганцам не только в виде чрезвычайной помощи, такой как еда, жилье и лекарства, но и в долгосрочной перспективе, поскольку многие люди потеряли свои дома, средства к существованию и питье. источники воды.