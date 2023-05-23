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Миллионы жителей Мексики предупреждены о необходимости подготовиться к эвакуации из-за выброса пепла вулканом Попокатепетль

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Миллионы жителей Мексики предупреждены о необходимости подготовиться к эвакуации из-за выброса пепла вулканом Попокатепетль

По данным властей, миллионы людей в Мексике были предупреждены о необходимости подготовиться к возможной эвакуации после возросшей активности самого опасного действующего вулкана страны, который с прошлой недели извергает пепел в несколько близлежащих городов.

Пепел вулкана Попокатепетль, который находится в центральной части страны, привел к задержке рейсов в Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов.

Около 25 миллионов человек живут в радиусе 60 миль от вулкана, который находится примерно в 45 милях к юго-востоку от Мехико и расположен между штатами Морелос, Пуэбла и штатом Мехико.

В воскресенье Национальная координация гражданской защиты (CNPC) повысила уровень вулканической угрозы до «желтой фазы 3», которая призывает около 3 миллионов человек, проживающих в городах и деревнях, прилегающих к вулкану, сохранять бдительность и готовиться к возможной эвакуации.

CNPC также предупредила об усилении вулканической активности и распространении пепла на несколько близлежащих городов с высокой скоростью. Жителям поблизости также рекомендовали избегать активного отдыха.

«В случае с Мехико риск заключается в пеплопаде. Мы готовы к такому сценарию и знаем, что делать. Давайте оставаться начеку», — написала мэр Мехико Клаудия Шейнбаум в своем твиттере в воскресенье.

По словам властей, международный аэропорт Бенито Хуареса (AICM) в Мехико был временно закрыт в субботу, а в понедельник некоторые рейсы были задержаны из-за присутствия вулканического пепла.

Власти штата также приостановили очные занятия в школах 40 муниципалитетов Пуэблы, пяти муниципалитетов штата Мехико и семи муниципалитетов Тласкала и заявили, что занятия будут проводиться дистанционно.

В субботу посольство США в Мексике выпустило предупреждение, в котором говорится, что вулкан Попокатепетль «проявляет повышенную активность с 15 мая, регистрируя сотни толчков и выбросы дыма и пепла».

Посольство также рекомендовало людям не путешествовать в радиусе 12 км от вулкана, ссылаясь на предупреждения местных властей.

Вулкан бездействовал десятилетиями, пока не произошло извержение в 1994 году. С тех пор его грохот стал частью повседневной жизни местных жителей.

Источник: CNN
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