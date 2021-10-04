Вулкан на Канарских островов становится все более агрессивным

Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма теперь извергается еще более агрессивно после нескольких недель извержения лавы, сообщил в воскресенье испанский Институт географии (IGN).

Активность вулкана «продолжает быть интенсивной», и в субботу был обнаружен новый кратер, говорится в совместном заявлении правительства Канарских островов и IGN.

«Это еще не похоже на то, чтобы закончиться, из-за миллионов кубометров лавы, которые выбрасывает вулкан», - сказал президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес на пресс-конференции в воскресенье.

По данным IGN, с момента первого извержения вулкана было разрушено более 1000 домов. Более ранние выбросы вулкана также отправили в небо облака пара, дыма и токсичных газов, вынудив местных жителей заблокироваться.

Положительным признаком является то, что в субботу технический директор комитета по ликвидации последствий вулканов Канарских островов Мигель Анхель Моркуенде заявил, что качество воздуха достаточно улучшилось, чтобы отменить местные меры по сохранению дома.

По словам Торреса, чтобы обеспечить водой юг острова, новые опреснительные установки заменят оросительную линию, нарушенную вулканом.

«Мы осознаем боль, но она преподает нам урок. Потому что, когда вы подходите к кому-то, кто потерял все, он всегда готов разрешить ситуацию. Они не сдаются, - сказал Торрес.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал выделить острову более 238 миллионов долларов (206 миллионов евро).

«В следующий вторник кабинет министров одобрит серию очень мощных мер в отношении реконструкции инфраструктуры, направленных на решение проблемы водоснабжения, а также занятости, сельского хозяйства, туристического сектора и налоговых льгот», - сказал Санчес в воскресенье.