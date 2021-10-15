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Питерец.ру » События в мире » Сотни людей спасаются бегством от разлива лавы по Ла-Пальме в Испании

Сотни людей спасаются бегством от разлива лавы по Ла-Пальме в Испании

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Еще около 300 человек покинули свои дома рано утром в четверг на испанском острове Ла-Пальма

Еще около 300 человек покинули свои дома рано утром в четверг, когда потоки расплавленной породы, льющейся из вулкана Кумбре-Вьеха, угрожали охватить другой район на испанском острове Ла-Пальма.
Бригады скорой помощи дали людям, живущим между городами Тасакорте и Ла-Лагуна, несколько часов, чтобы собрать свои вещи и домашних животных и отправиться к месту встречи.
Утром остров потрясло землетрясение магнитудой 4,5 балла, по данным Национального географического института Испании - сильнейшее из 100 землетрясений, произошедших в зоне извержения за последние 24 часа.

Тремор регистрировался почти постоянно, еще до извержения.

Власти заявили, что ожидают, что поток лавы продолжит распространяться на северо-запад от вулкана, так как извержению, которое продолжается уже четвертую неделю, не видно конца.
Раскаленная лава уже опустошила почти 600 гектаров земли и разрушила около 1500 домов и других построек, в том числе цементный завод, который выделял токсичные пары в начале недели.

Поток также поглотил плантации бананов и авокадо, жизненно важные для экономики острова.

Согласно официальному реестру, в районе, расположенном между Тасакорте и Ла-Лагуной, проживает 300 человек.
Небольшая группа из 10-15 человек, которые жили поблизости, уже уехала в среду вечером. Эвакуировано более 6000 человек, на острове 83000 человек.


Источник: CNN
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