ента новостей

14:30
В Ленобласти нашли замёрзшую женщину
14:17
Петербурженка Вероника Борисова вновь примет участие в шоу «Солдатки. Спецназ»
14:14
Пограничники США на лошадях боролись с гаитянскими беженцами
13:55
На острове Пальма на Канарских островах в Испании произошло извержение вулкана
13:41
Индия возобновит экспорт вакцины против Covid-19 в следующем месяце
11:35
В Ленобласти подросток выпал с 5-го этажа
11:23
В Петербурге задержали лжесантехников
11:16
В Петербурге полицейские задержади грабителя
09:55
Что с выборами в ЗакС?
09:18
Как бороться с игровой зависимостью
08:29
Контрсанкции продлены
22:46
«Зенит» уверенно обыграл «Рубин» в Казани, да ещё и Слуцкого удалили с поля
19:08
Ведущие специалисты в области лазерных технологий встретились на конференции, организованной СПбГМТУ
19:06
На мосту через реку Оять введут реверсивное движение
19:02
Выставка «Комплексное зрелище»
18:52
Выставка «Стихи-я-Петербург»
13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
13:09
Ладожский мост разведут для прохода буксирного состава
11:03
Ольга Галкина ударила Виталия Милонова
10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
09:39
Без силовиков и айтишников никуда
08:34
Без тунца и лосося?
07:01
Кого выбрали?
13:35
В Ленобласти обнаружили охотника с простреленной головой
13:16
Разводку моста через Свирь перенесли на сутки
07:21
Кинчев против вакцинации
07:20
Аренда офисов возрождается
07:20
50 тысяч блокадникам
18:40
Выставка «Николетта Чекколи. Страшные сказки»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метрополитена Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » На острове Пальма на Канарских островах в Испании произошло извержение вулкана

На острове Пальма на Канарских островах в Испании произошло извержение вулкана

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Вулкан Кумбре Вьеха в Ла-Пальма, одном из испанских Канарских островов, извергся в воскресенье после нескольких землетрясений

Вулкан Кумбре Вьеха в Ла-Пальма, одном из испанских Канарских островов, извергся в воскресенье после нескольких землетрясений, которые произошли в выходные.

Институт вулканологии Канарских островов (Involcan) опубликовал в Твиттере новости об извержении в 15:24. по местному времени (10:24 утра по восточному времени) и призвал представителей общественности держаться подальше от этого района.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отложил свой отъезд в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, чтобы поехать на Ла-Пальму из-за извержения вулкана.

«В данный момент я направляюсь на Канарские острова из-за сейсмической эволюции, чтобы воочию увидеть ситуацию на Ла-Пальме, координацию средств и задействованные протоколы», - написал Санчес в воскресенье.

Глава местного правительства Анхель Торрес назвал первые снимки извержения «впечатляющими».

Торрес написал в Твиттере, что он будет в Главном комитете гражданской защиты и внимания к чрезвычайным ситуациям, связанным с вулканическими рисками, чтобы оценить ситуацию во второй половине дня.
Остров был начеку на случай возможного извержения вулкана после нескольких землетрясений, произошедших в минувшие выходные.
Ранее в тот же день институт вулканологии написал в заявлении в Facebook, что за последние девять дней вокруг вулкана Кумбре-Вьеха было зарегистрировано более 25 000 землетрясений.
Наивысшей магнитудой зарегистрировано землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера в воскресенье.

Люди с ограниченными возможностями уже были эвакуированы из определенных районов вокруг вулкана, а пешеходные тропы и тропы были перекрыты в качестве меры предосторожности.

«Мы призываем людей проявлять крайнюю осторожность и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужных рисков», - написало в воскресенье местные власти. «Точно так же очень важно держать дороги в чистоте, чтобы они могли использоваться нашими наземными боевиками».
Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-12-2019, 11:39
Концерт группы «АКАПЕЛЛИКА»
4-12-2012, 07:20
За здоровье сенатора Тюльпанова, сломавшего ногу на ступеньках храма, отслужили молебен
15-10-2018, 14:08
Международный фестиваль JAZZMAN BRASS
22-07-2014, 14:45
Как украсть миллион
26-05-2015, 08:01
Премьер-министр заявил, что едет в Санкт-Петербург
13-09-2020, 14:05
Лётчики ЗВО доставили избирательную комиссию на острова Финского залива для проведения голосования

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
0
114
Вчера, 13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
0
199
Вчера, 10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
0
655
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
Наверх