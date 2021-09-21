На острове Пальма на Канарских островах в Испании произошло извержение вулкана

Вулкан Кумбре Вьеха в Ла-Пальма, одном из испанских Канарских островов, извергся в воскресенье после нескольких землетрясений, которые произошли в выходные.
Институт вулканологии Канарских островов (Involcan) опубликовал в Твиттере новости об извержении в 15:24. по местному времени (10:24 утра по восточному времени) и призвал представителей общественности держаться подальше от этого района.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отложил свой отъезд в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, чтобы поехать на Ла-Пальму из-за извержения вулкана.
Глава местного правительства Анхель Торрес назвал первые снимки извержения «впечатляющими».
Торрес написал в Твиттере, что он будет в Главном комитете гражданской защиты и внимания к чрезвычайным ситуациям, связанным с вулканическими рисками, чтобы оценить ситуацию во второй половине дня.
Остров был начеку на случай возможного извержения вулкана после нескольких землетрясений, произошедших в минувшие выходные.
Ранее в тот же день институт вулканологии написал в заявлении в Facebook, что за последние девять дней вокруг вулкана Кумбре-Вьеха было зарегистрировано более 25 000 землетрясений.
Наивысшей магнитудой зарегистрировано землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера в воскресенье.
Люди с ограниченными возможностями уже были эвакуированы из определенных районов вокруг вулкана, а пешеходные тропы и тропы были перекрыты в качестве меры предосторожности.