На острове Пальма на Канарских островах в Испании произошло извержение вулкана

Вулкан Кумбре Вьеха в Ла-Пальма, одном из испанских Канарских островов, извергся в воскресенье после нескольких землетрясений, которые произошли в выходные.

Институт вулканологии Канарских островов (Involcan) опубликовал в Твиттере новости об извержении в 15:24. по местному времени (10:24 утра по восточному времени) и призвал представителей общественности держаться подальше от этого района.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отложил свой отъезд в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, чтобы поехать на Ла-Пальму из-за извержения вулкана.

«В данный момент я направляюсь на Канарские острова из-за сейсмической эволюции, чтобы воочию увидеть ситуацию на Ла-Пальме, координацию средств и задействованные протоколы», - написал Санчес в воскресенье.

Глава местного правительства Анхель Торрес назвал первые снимки извержения «впечатляющими».

Торрес написал в Твиттере, что он будет в Главном комитете гражданской защиты и внимания к чрезвычайным ситуациям, связанным с вулканическими рисками, чтобы оценить ситуацию во второй половине дня.

Остров был начеку на случай возможного извержения вулкана после нескольких землетрясений, произошедших в минувшие выходные.

Ранее в тот же день институт вулканологии написал в заявлении в Facebook, что за последние девять дней вокруг вулкана Кумбре-Вьеха было зарегистрировано более 25 000 землетрясений.

Наивысшей магнитудой зарегистрировано землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера в воскресенье.

Люди с ограниченными возможностями уже были эвакуированы из определенных районов вокруг вулкана, а пешеходные тропы и тропы были перекрыты в качестве меры предосторожности.

«Мы призываем людей проявлять крайнюю осторожность и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужных рисков», - написало в воскресенье местные власти. «Точно так же очень важно держать дороги в чистоте, чтобы они могли использоваться нашими наземными боевиками».