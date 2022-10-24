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Питерец.ру » События в мире » Ураган Рослин обрушился на Мексику

Ураган Рослин обрушился на Мексику

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Ураган Рослин обрушился на Мексику, что может привести к «опасным для жизни» условиям

Ураган Рослин обрушился на западно-центральную часть Мексики в воскресенье, принеся проливные дожди и угрожая внутренними наводнениями.

«Эти дожди могут привести к внезапным наводнениям и оползням в районах с пересеченной местностью», — заявили в Национальном центре ураганов в Майами.

По состоянию на 14:00 По восточному времени в воскресенье Рослин был сосредоточен примерно в 90 километрах (55 милях) к юго-юго-востоку от Дуранго, Мексика, сообщил центр ураганов. Он двигался с северо-северо-востока со скоростью 31 километр в час (20 миль в час).

«Волны, вызванные Рослином, затронут участки побережья юго-западной Мексики, западно-центральной Мексики и южную часть полуострова Нижняя Калифорния до сегодняшней ночи», — сообщил центр ураганов.

«Эти волны могут вызвать опасные для жизни прибои и бурные течения».

По данным центра ураганов, Рослин обрушился на берег около 7:20 утра по восточному времени недалеко от Санта-Крус в северном штате Наярит, при максимальной скорости ветра 120 миль в час.

«Сильный ураган» — это ураган с максимальной продолжительной скоростью ветра не менее 111 миль в час.

«Максимальная скорость ветра снизилась почти до 70 миль в час (110 км/ч) с более сильными порывами», — сообщил центр ураганов в воскресенье днем.

«Ожидается, что быстрое ослабление продолжится, и, по прогнозам, к этому вечеру Рослин превратится в тропическую депрессию и рассеется сегодня вечером или в начале понедельника».

Рослин образовался у западного побережья Мексики, и его устойчивая скорость ветра увеличилась на 60 миль в час за 24-часовой период с пятницы по утро субботы — быстрое усиление.

Ураган развивался так же, как и ураган Орлин, который обрушился на берег 3 октября к северу от границы Наярит-Синалоа.

Источник: CNN
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