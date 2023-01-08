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В метро Мехико столкнулись два поезда, по меньшей мере 1 человек погиб и десятки ранены

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В метро Мехико столкнулись два поезда, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и 57 получили ранения.

По словам мэра города, в субботу в метро Мехико столкнулись два поезда, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и 57 получили ранения.

На пресс-конференции мэр Клаудия Шейнбаум заявила, что машинист поезда находится в тяжелом состоянии после инцидента на станциях La Raza и Potrero на линии метро 3.

По словам мэра, еще четыре человека были госпитализированы после того, как их спасли в ходе операции с участием Минобороны, ВМФ и Агентства гражданской защиты.

«Как всегда, наш приоритет — жертвы, а также то, что справедливость восторжествует», — сказала она.

Прокуратура Мехико написала в Твиттере, что начала санкционированное правительством расследование столкновения.

Метро города является одной из самых загруженных систем общественного транспорта в мире, обслуживающей мегаполис, где проживает около 20 миллионов человек в густонаселенной столице.

Столкновение является последним смертельным инцидентом в метро Мехико после обрушения линии метро 12 в мае 2021 года, в результате которого погибли 26 человек и десятки получили ранения.

Согласно отчету правительства города за 2021 год, к этому обрушению привели строительные недостатки.

Расследование показало, что недостаточная сварка металлических стоек, которые, по-видимому, не были должным образом соединены со стальными балками, поддерживающими бетонную плиту и надземные рельсы поезда, была среди ряда проблем, которые способствовали инциденту.

В отчете говорится, что недостающие металлические шпильки в некоторых частях конструкции, различные виды бетона, использованного для плиты, а также незавершенные или плохо сваренные швы были одними из других факторов, которые привели к тому, что поднятая железная дорога прогнулась, в результате чего два вагона метро упали на улицы внизу.

Источник: CNN
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