Более 600 человек погибли в результате сильнейшего наводнения в Нигерии

Число погибших в результате сильнейшего за последние десять лет наводнения в Нигерии превысило 600 человек, сообщило в воскресенье министерство по гуманитарным вопросам страны.

По данным министерства, более 2 миллионов человек пострадали от наводнения, охватившего южные районы страны после особенно влажного сезона дождей.

Министерство добавило, что более 200 000 домов были полностью или частично повреждены.

Ранее в этом месяце Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигерии предупредило о катастрофических наводнениях в штатах, расположенных вдоль русел рек Нигер и Бенуэ, отметив, что ожидается переполнение трех переполненных водохранилищ Нигерии. NEMA заявило, что причиной наводнения стал выброс избыточной воды из плотины в соседнем Камеруне.

В то время как многие части Нигерии подвержены ежегодным наводнениям, наводнения в некоторых районах были более серьезными, чем последние крупные наводнения в 2012 году, сообщил CNN на прошлой неделе представитель Красного Креста в Коги.

Министр по гуманитарным вопросам Нигерии Садия Умар Фарук предупредила в воскресенье, что вероятны новые наводнения, и призвала региональные правительства подготовиться соответствующим образом.

«Мы призываем соответствующие правительства штатов, советы местного самоуправления и сообщества подготовиться к новым наводнениям, эвакуировав людей, живущих в поймах, на возвышенности, предоставив палатки и предметы первой необходимости, пресную воду, а также медикаменты на случай возможного наводнения. болезней», — говорится в сообщении министерства по гуманитарным вопросам в Twitter в воскресенье.

Вскоре в стране будет реализован Национальный план обеспечения готовности к наводнениям и реагирования на них, направленный на улучшение координации усилий по реагированию на наводнения.

По данным министерства, «помощь поступила во все штаты федерации», и «правительства многих штатов не подготовились к наводнениям».

Делегация, организованная министерством, посетит губернаторов штатов по всей стране, чтобы предложить усилить механизмы реагирования штатов на наводнения.