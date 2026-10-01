В Шушарах поймали подозреваемого в краже из квартиры на Бухарестской улице

29 сентября вечером, к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 34-летнего местного жителя, который сообщил о том, что обнаружил пропажу личных вещей из своей квартиры на Бухарестской улице.

Сотрудники полиции выяснили, что в период с 17:45 до 20:00 неизвестный воспользовался незапертой входной дверью, проник в квартиру и похитил сумку, в которой находились документы, электронная книга и наушники. Общий ущерб составил 11 800 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен предполагаемый в совершении кражи. На следующий день возле одного из домов на Новгородской улице в поселке Шушары полицейские задержали 33-летнего мужчину.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.