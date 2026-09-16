В Ленобласти задержали «домушницу» за кражу строительного инструмента из дачного дома

В сентябре 2019 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от местного жителя о краже из дачного дома. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что неизвестный, повредив окно его частного дома на даче в деревне Остров, проник в помещение и похитил строительный инструмент на общую сумму 13 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к преступлению причастна ранее неоднократно судимая 26-летняя жительница поселка Вырица. 15 сентября «домушницу» задержали.

Задержанной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.