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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали «домушницу» за кражу строительного инструмента из дачного дома

В Ленобласти задержали «домушницу» за кражу строительного инструмента из дачного дома

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали «домушницу», похитившую имущество в 2019 году

В сентябре 2019 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от местного жителя о краже из дачного дома. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что неизвестный, повредив окно его частного дома на даче в деревне Остров, проник в помещение и похитил строительный инструмент на общую сумму 13 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к преступлению причастна ранее неоднократно судимая 26-летняя жительница поселка Вырица. 15 сентября «домушницу» задержали. 

Задержанной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, кража
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