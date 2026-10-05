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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

3 октября к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о разбойном нападении на магазин, расположенный на Кушелевской дороге. 

Полицейские предварительно выяснили, что около 04:50 неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, угрожал администратору ножом, после чего похитил товар и скрылся. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Вечером того же дня сотрудники патрульно-постовой службы задержали 37-летнего подозреваемого на проспекте Энергетиков.

Похищенное имущество к моменту задержания мужчина успел сбыть неизвестному, а нож, которым, предположительно, угрожал работнику магазина, выбросить. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

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