В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

3 октября к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о разбойном нападении на магазин, расположенный на Кушелевской дороге.

Полицейские предварительно выяснили, что около 04:50 неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, угрожал администратору ножом, после чего похитил товар и скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Вечером того же дня сотрудники патрульно-постовой службы задержали 37-летнего подозреваемого на проспекте Энергетиков.

Похищенное имущество к моменту задержания мужчина успел сбыть неизвестному, а нож, которым, предположительно, угрожал работнику магазина, выбросить.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.