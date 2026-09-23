В Петербурге полицейские раскрыли поджог автомобиля на улице Коллонтай

21 сентября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о возгорании автомобиля, припаркованного на автостоянке возле одного из домов на улице Коллонтай.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный в ночь с 19 на 20 сентября совершил поджог автомобиля «Мерседес-Бенц». В результате возгорания салон автомашины полностью выгорел. Пострадавших нет. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

22 сентября около 13:30 возле дома 30/5 по проспекту Большевиков сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель Ставропольского края, подозреваемый в совершении указанного преступления.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.