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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские раскрыли поджог автомобиля на улице Коллонтай

В Петербурге полицейские раскрыли поджог автомобиля на улице Коллонтай

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
Сотрудники уголовного розыска раскрыли поджог автомобиля в Невском районе Петербурга

21 сентября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о возгорании автомобиля, припаркованного на автостоянке возле одного из домов на улице Коллонтай. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный в ночь с 19 на 20 сентября совершил поджог автомобиля «Мерседес-Бенц». В результате возгорания салон автомашины полностью выгорел. Пострадавших нет. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. 

22 сентября около 13:30 возле дома 30/5 по проспекту Большевиков сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель Ставропольского края, подозреваемый в совершении указанного преступления. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Невский район, поджог, автомобиль
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