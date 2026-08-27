В Лебяжьем рецидивист ограбил пенсионерку

24 августа вечером к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение от 90-летней жительницы поселка Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти о краже у нее из квартиры мобильного телефона.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что в квартиру к женщине через незапертую дверь проник неизвестный и похитил мобильный телефон и денежные средства в сумме 100 рублей.

Материальный ущерб составил 5 100 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

26 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали в поселке Зеленый Холм подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 39-летний неработающий житель поселка Аврово Волховского района Ленинградской области.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее фигурант был неоднократно судим, преимущественно за кражи и грабежи.