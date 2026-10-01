В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «Kia Sportage»

9 сентября к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 44-летней петербурженки, которая сообщила стражам порядка о пропаже автомобиля «Kia Sportage», припаркованного возле одного из домов на Пискаревском проспекте.

Сотрудники полиции выяснили, что иномарка стоимостью 2 миллиона рублей была похищена в период с 5 по 9 сентября.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержали предполагаемого похитителя. 20 сентября 29-летний мужчина был задержан возле одного из домов на Софийской улице.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного автомобиля, а также возможных соучастников задержанного.