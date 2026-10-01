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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «Kia Sportage»

В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «Kia Sportage»

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже Kia стоимостью 2 миллиона рублей

9 сентября к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 44-летней петербурженки, которая сообщила стражам порядка о пропаже автомобиля «Kia Sportage», припаркованного возле одного из домов на Пискаревском проспекте. 

Сотрудники полиции выяснили, что иномарка стоимостью 2 миллиона рублей была похищена в период с 5 по 9 сентября. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержали предполагаемого похитителя. 20 сентября 29-летний мужчина был задержан возле одного из домов на Софийской улице. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного автомобиля, а также возможных соучастников задержанного. 

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