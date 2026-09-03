В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина

27 августа к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился представитель службы безопасности сетевого магазина, который сообщил о хищении товара из торговой точки на Гражданской улице.

Полицейские выяснили, что утром 26 августа неизвестный мужчина похитил из магазина товары на сумму почти 6 тысяч рублей. При попытке покинуть торговый зал он применил насилие в отношении 39-летней сотрудницы магазина, после чего скрылся с похищенным.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыскаи установили предполагаемого злоумышленника.

2 сентября на Европейском проспекте в Кудрово полицейские задержали 38-летнего местного жителя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.