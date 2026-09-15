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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Просвещения конфликт у ночного заведения закончился дракой со стрельбой

На проспекте Просвещения конфликт у ночного заведения закончился дракой со стрельбой

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
По факту драки со стрельбой в Выборгском районе Петербурга проводится проверка

Ранним утром 14 сентября к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле одного из ночных заведений по проспекту Просвещения неизвестный выстрелил в мужчину.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что около 04:20 возле заведения между двумя мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку.

В ходе произошедшего 35-летний участник конфликта произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону 31-летнего оппонента.

Обоих участников госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте происшествия изъяли магазин от травматического пистолета и пять патронов. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Все по теме: Выборгский район, стрельба, телесные повреждения
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