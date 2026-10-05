В Невском районе конфликт у магазина закончился дракой и госпитализацией

Накануне вечером, 4 октября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о драке между несколькими мужчинами возле одного из магазинов на Октябрьской набережной, в ходе которой один из участников получил серьезные травмы.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что около 20:00 между находившимися возле магазина мужчинами произошел словесный конфликт. В ходе ссоры 34-летний мужчина ударил бутылкой по голове 23-летнего оппонента, после чего конфликт перерос в драку.

В результате потасовки 34-летний мужчина упал и получил серьезные травмы головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение. 23-летний участник первоначального конфликта также обратился за медицинской помощью и после ее оказания был отпущен. Кроме того, участниками драки, по предварительной информации, стали двое молодых людей 20 и 21 года.

Обоих мужчин сотрудники полиции задержали по горячим следам. 21-летнего участника конфликта сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили неподалеку от места происшествия, а 20-летнего спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали на проспекте Большевиков.

В отношении задержанных составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и роль каждого из участников конфликта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.