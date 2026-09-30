В Невском районе задержан подозреваемый в конфликте со стрельбой

Вчера вечером, 29 сентября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о стрельбе по автомобилю возле дома 31 корпус 1 по Караваевской улице.

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 53-летнего жителя указанного дома.

По предварительным данным, задержанный, управляя автомобилем «Ниссан», после конфликта на автозаправочной станции с 40-летним водителем «Киа Рио», по указанному адресу произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета по иномарке.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол ст. 20.21 КоАП РФ.

В результате происшествия никто не пострадал, пистолет изъяля.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.