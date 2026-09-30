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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержан подозреваемый в конфликте со стрельбой

В Невском районе задержан подозреваемый в конфликте со стрельбой

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Невском район Петербурга полицейские задержали подозреваемого в конфликте со стрельбой

Вчера вечером, 29 сентября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о стрельбе по автомобилю возле дома 31 корпус 1 по Караваевской улице. 

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 53-летнего жителя указанного дома. 

По предварительным данным, задержанный, управляя автомобилем «Ниссан», после конфликта на автозаправочной станции с 40-летним водителем «Киа Рио», по указанному адресу произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета по иномарке. 

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол ст. 20.21 КоАП РФ. 

В результате происшествия никто не пострадал, пистолет изъяля. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Невский район, стрельба
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