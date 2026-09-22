В Купчино задержали подозреваемого в грабеже

Вечером 16 сентября, около 21:05 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что в одной из квартир дома 3, по Моравскому переулку слышны шум и крики о помощи.

Прибывшие на место полицейские приняли заявление от 23-летней петербурженки о том, что около 21:00 в её квартире в ходе конфликта из-за ревности знакомый отобрал у неё мобильные телефоны «Айфон» и «Хуавей», после чего нанёс ей несколько ударов и скрылся.

После оказания медицинской помощи пострадавшую в удовлетворительном состоянии отпустили.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

20 сентября около 20:30 возле дома 3 по Моравскому переулку сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнего выходца из Средней Азии. Похищенное имущество у него изъяли.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.