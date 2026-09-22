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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино задержали подозреваемого в грабеже

В Купчино задержали подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали подозреваемого в грабеже

Вечером 16 сентября, около 21:05 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что в одной из квартир дома 3, по Моравскому переулку слышны шум и крики о помощи.

Прибывшие на место полицейские приняли заявление от 23-летней петербурженки о том, что около 21:00 в её квартире в ходе конфликта из-за ревности знакомый отобрал у неё мобильные телефоны «Айфон» и «Хуавей», после чего нанёс ей несколько ударов и скрылся.

После оказания медицинской помощи пострадавшую в удовлетворительном состоянии отпустили. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ. 

20 сентября около 20:30 возле дома 3 по Моравскому переулку сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнего выходца из Средней Азии. Похищенное имущество у него изъяли. 

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, грабеж
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