В Петербурге постояльцы хостела на Московском проспекте устроили поножовщину

Накануне вечером, 5 ноября около 19:50 к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации 38-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в тяжелом состоянии.

По предварительной информации известно, что около 16:00 в одном из хостелов на Московском проспекте во время совместного распития спиртных напитков между постояльцами произошла ссора, в ходе которой один из мужчин ударил потерпевшего ножом в спину.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам были задержаны трое мужчин в возрасте 38, 45 и 58 лет, находившихся в хостеле.

Всех троих доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. С места происшествия полицейские изъяли четыре ножа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.