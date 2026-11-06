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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемых в хищении противогазов у школьника

В Петербурге поймали подозреваемых в хищении противогазов у школьника

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Красногвардейского района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемых в хищении у школьника

Вчера вечером, 5 ноября около 16:40 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о хищении противогазов у несовершеннолетнего возле магазина на проспекте Наставников.

Полицейские выяснили, что 13-летний школьник разместил на сайте объявлений предложение о продаже 16 противогазов. Вскоре с ним связался потенциальный покупатель, с которым подросток договорился о встрече. В назначенное время к месту встречи подъехал автомобиль каршеринга. Осмотрев товар, злоумышленник погрузил противогазы в машину и скрылся, не заплатив за них. Сумма причиненного ущерба составила 28 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых – 18-летнего молодого человека и его 15-летнего знакомого. 

Старшего из задержанных доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Несовершеннолетнего поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Похищенные противогазы изъяли. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красногвардейский район, кража
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