В Тихвине двое мужчин избили кочергой своих оппонентов после конфликта

Вечером 29 августа, около 22:00 к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступила информация о ранении мужчины возле дома 27 по Олонецкой улице города Тихвин.

Прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам по подозрению в причастности к указанному инциденту задержали двоих местных жителей - неработающего 35-летнего мужчину и его 49-летнего приятеля.

Сотрудники полиции выяснили, чтомужчины в ходе конфликта ударили кочергой по голове 37-летнего жителя Тихвина, который с закрытым переломом свода черепа был госпитализирован, и избили его 50-летнего товарища из Санкт-Петербурга, который также был госпитализирован с переломом лобной кости и ушибами. Пострадавшие обратились с заявлениями к полицейским.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Старшего из задержанных привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. В настоящее время он содержится в помещении для административно-задержанных. Его соучастника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.