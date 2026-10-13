ента новостей

12:02
Ладожский мост разведут для прохода барже-буксирного состава «Аллек», «Василий Никитин» и «Иеволи Оранж»
11:48
В Гатчине задержан подозреваемый в избиении мужчины у кафе в деревне Большие Колпаны
11:35
В Кудрово задержаны двое мужчин, ограбивших местного жителя
11:27
В центре Петербурга девушка на каршеринговом автомобиле сбила 13-летнюю девочку на самокате
11:22
В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком избиении посетителя фуд-корта
11:13
В Петербурге женщина с ножом напала на троих мужчин
10:44
В Царском Селе началась реставрация павильона «Грот» – архитектурного шедевра XVIII века
10:27
В Петербурге пройдёт XIV Петербургский международный форум здоровья
10:18
В Петербурге полицейские в ходе рейда по барам изъяли более 125 литров сомнительного алкоголя
10:09
В центре Петербурга после ДТП два автомобиля вылетели на тротуар. Пострадала женщина
14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
13:54
Петербургские серферы завоевали серебро Спартакиады народов России
12:13
В Петербурге стартует традиционная Неделя чистоты
11:44
В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП
11:35
В центре Петербурга задержали подозреваемых в стрельбе из пневматики
11:23
В Мурино задержали подозреваемого в поджоге гаража и автомобиля соседа
10:33
В Петербурге упрощена процедура получения бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей
09:58
Полицейские Петербурга задержали участников мошеннической схемы с льготной ипотекой
21:16
В Красном Селе пьяный лихач врезался в памятник воинской славы
23:57
Водителя, удерживавшего судебного пристава задержали в Ленобласти
23:55
В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека
13:25
В Петербурге конфликт у питейного заведения завершился поножовщиной
13:21
В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже
13:15
В Петербурге оперативники задержали мужчину с партией марихуаны
13:11
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве родственника
13:07
Мост через Свирь разведут для прохода яхты «Мария»
13:03
На развязке КАД с Красносельским шоссе полностью перекроют выделенный боковой проезд, первую полосу и четыре съезда
13:00
Поймали еще двоих участников массовой драки у ТП в Приморском районе
12:55
В Петербурге полицейские задержали вербовщиков дропперов
12:51
В Новоселье полицейские искали нелегалов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге женщина с ножом напала на троих мужчин

В Петербурге женщина с ножом напала на троих мужчин

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали женщину после нападения с ножом на троих мужчин

Накануне вечером, 12 октября около 21:40 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины у одного из ресторанов на проспекте Славы. 

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была задержана 29-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. 

Полицейские выяснили, что между женщиной и 21-летним поваром ресторана произошла ссора из-за отказа мужчины предоставить ей телефон для звонка. В ходе конфликта задержанная нанесла работнику заведения удар ножом в спину. 

Двое прохожих, ставших очевидцами произошедшего, попытались остановить нападавшую, однако также пострадали в ходе возникшей потасовки. 

В результате происшествия повара с проникающим ножевым ранением госпитализировали в тяжёлом состоянии. Двое других пострадавших в возрасте 27 и 24 лет также доставлены в медицинское учреждение. 

Женщина доставили в отдел полиции, где в отношении неё составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ, поместили в специальное помещение для административно задержанных лиц. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Фрунзенский район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-08-2026, 10:47
В Шушарах женщина ударила ножом соседа
26-08-2026, 12:01
В Пушкине дебошир с лопатой повредил припаркованные автомобили
15-07-2026, 13:23
В центре Петербурга женщина напала с ножом на сожителя
5-10-2026, 11:55
В Невском районе конфликт у магазина закончился дракой и госпитализацией
3-09-2026, 11:47
В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте
18-08-2026, 10:44
На Ланском шоссе конфликт женщин завершился применением газового баллончика

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:27
В центре Петербурга девушка на каршеринговом автомобиле сбила 13-летнюю девочку на самокате
Вчера, 10:09
В центре Петербурга после ДТП два автомобиля вылетели на тротуар. Пострадала женщина
12-10-2026, 14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
12-10-2026, 11:44
В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП
Наверх