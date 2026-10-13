В Петербурге женщина с ножом напала на троих мужчин

Накануне вечером, 12 октября около 21:40 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины у одного из ресторанов на проспекте Славы.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была задержана 29-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, что между женщиной и 21-летним поваром ресторана произошла ссора из-за отказа мужчины предоставить ей телефон для звонка. В ходе конфликта задержанная нанесла работнику заведения удар ножом в спину.

Двое прохожих, ставших очевидцами произошедшего, попытались остановить нападавшую, однако также пострадали в ходе возникшей потасовки.

В результате происшествия повара с проникающим ножевым ранением госпитализировали в тяжёлом состоянии. Двое других пострадавших в возрасте 27 и 24 лет также доставлены в медицинское учреждение.

Женщина доставили в отдел полиции, где в отношении неё составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ, поместили в специальное помещение для административно задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.