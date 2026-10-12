В центре Петербурга задержали подозреваемых в стрельбе из пневматики

Накануне, 11 октября к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 40 по Боровой улице неизвестные злоумышленники стреляют из пневматического пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления «по горячим» следам задержали троих граждан в возрасте 19 и 21 лет.

Задержанных доставили в отдел полиции, в отношении них составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела