В Петербурге задержали двоих молодых людей, повредивших автобус

Вечером 8 сентября, около 16:35 к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация от диспетчера автопарка о повреждении автобуса на Ленинском проспекте.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 8 сентября около 16:00 возле дома 72 по Ленинскому проспекту двое пассажиров автобуса молотком для разбития окна в случае аварии повредили ставню двери, после чего с места происшествия скрылись.

9 сентября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего неработающего местного жителя и 21-летнего неработающего жителя Республики Якутия.

Задержания произведены около 17:40 в доме 34 по улице Севастопольской и около 18:40 в доме 44 по улице Орджоникидзе.

В отношении обоих составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, они помещены в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.